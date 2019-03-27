Разрыв шаблона в Европе: "популисты" оказались реалистами

Успех евроскептиков из партии "Лига" в Италии вызывает ужас среди евроглобалистов. Они не представляют, как "популист" за менее чем год мог утроить свою поддержку. Евроскептики Европы отказываются в своих программах от выхода из ЕС, они хотят его изменить.

Триумф "популиста" Сальвини в Италии

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в Италии "подтвердил свое обязательство "изменить Европу" после победы правой коалиции в области Базиликата, что положило конец 24-летнему правлению там либералов. "В течение года "Лига" утроила свои голоса", "теперь мы собираемся изменить Европу ", — написал в Twitter вице-президент итальянского правительства и министр внутренних дел.

Начинал Сальвини как лидер "Северной Лиги", теперь это общенациональная партия — просто "Лига". "Мы перешли от лозунга "Сначала Север" к лозунгу "Сначала итальянцы", говорит он. По данным Demos & Pi, в феврале 2018 года Сальвини имел 33% положительных оценок своей деятельности (по шкале от 1 до 10), в апреле — 50% и до 60% в сентябре и январе 2019 года.

Базиликата — это третья область в этом году, "завоеванная" коалицей "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" и седьмая после победы на федеральных выборах в прошлом году. Результаты объясняются тем, что правительство, сформированное коалицией вместе с движением "Пять Звезд", снизило пенсионный возраст и проводит антимиграционную политику. За несколько месяцев поток мигрантов снизился в семь раз. Сенат Италии в среду отклонил просьбу суда лишить Сальвини неприкосновенности, чтобы возбудить уголовное дело за отказ принять мигрантов с корабля в ночь с 15 на 16 августа.

Сегодня Сальвини сотоварищи возглавляют администрации в 11 областях страны, а левоцентристы — в десяти. За некогда правящую Демократическую партию Маттео Ренци проголосовало в Базиликате всего 8,19 процента избирателей. Если бы завтра в Италии состоялись парламентские выборы, "Лига" получила бы 35% голосов, согласно опросу YouTrend от 22 марта. Это на 15 пунктов выше, чем на пошлогодних сентябрьских выборах. Сегодня вместе с партенрами по коалиции Сальвини смог бы сформировать правительство большинства.

В Европарламенте грядут премены

"Лига" выйдет на выборы в Европарламент 23 мая собственным списком. Ожидается, что она получит там до 28 мест, что на 23 места больше, чем в 2014 году. В июле Сальвини объявил, что хочет создать "Лигу Лиг Европы" — союз националистических партий, в который вошли бы "все движения за свободу и суверенитет, которые защищают свои народы и свои границы".

По мнению некоторых аналитиков, евроскептики по итогам выборов могут стать второй по величине фракцией в Европейском парламенте — институтом, который они хотят упразднить. Например в программе немецкой " Альтернативы для Германии" (АфД) записаны следующие необходимые реформы: отмена Европейского парламента, выход из евро, создание "Европы — Отечества свободных наций", прекращение политики по изменению климата и отмена санкций России. Отметим, что "вдохновленные Brexit партии евроскептиков убрали из своих программ требования о выходе из ЕС, теперь они хотят его менять.

Нынешние властелины Европы встревожены этой перспективой. Есть две стратегии: "Одна из них — полная конфронтация с "популизмом", как того потребовал Эммануэль Макрон в своем письме ко всем государствам ЕС. Макрон хочет большей интеграции, политического союза, собственного министра финансов, отвечающего за политику налогообложения и расходов для единой валютной зоны. Но Ангела Меркель этой идее не рада, немецкие экспортеры гребут деньги лопатой, и канцлер знает, что немецкие налогоплательщики должны будут финансировать расходы в более бедных странах еврозоны. Ее преемник Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступает за обсуждение "различных версий Европы среди проевропейских сил".

Проблема Евросоюза в его экономике

Самая большая проблема Евросоюза заключается в том, что его экономическая модель себя изжила, Европа не конкурента с Китаем и США в плане внедрения новых технологий, банки Европы в очень плохом состоянии — они переполнены токсичными кредитами. Китай развивает искусственный интеллект быстрее, чем Европа, и имеет компании, которые представляют угрозу для гигантов Силиконовой долины. Вот почему Китай, а не Европа является главной целью тарифной войны Дональда Трампа.

Социальное государство в ЕС тоже ушло в прошлое, многие страны не видят выхода из стагнации, именно поэтому к власти там приходят "популисты" — это люди, которые хотят сделать жизнь людей лучше — и делают.

В этом плане Рим является застрельщиком. Сегодня он не контролирует денежно-кредитную политику, а его попытки стимулировать рост за счет увеличения дефицита бюджета противоречат жестким бюджетным правилам Европы. Это не устраивает некогда иновационную и третью по размерам экономику Европы. Поэтому Си Цзиньпин встретил в Риме радушный прием, был подписан меморандум о сотрудничестве в программе Пекина "Один пояс — один путь".

Фото: Flickr. com, Маттео Сальвини- крайний слева

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