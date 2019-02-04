Рим осмелел, ждем блокирования антироссийских санкций?

Италия впервые не поддержала консенсус ЕС во внешней политике. А именно, признание Хуана Гуайдо "временным" президентом Венесуэлы. Каким может быть следующий шаг Рима? Например, он давно обещает заблокировать принятие санкций ЕС против Москвы.

Австрия, Германия, Франция, Испания, Швеция, Нидерланды и Великобритания в понедельник официально объявили, что они признают Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Спикер венесуэльского парламента "имеет легитимность для организации президентских выборов", заметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Министр отрицает, что это является вмешательством во внутренние дела страны, потому что "в стране кризис, и есть призыв президента Гуайдо поддержать его в восстановлении демократии", цитирует Le Mond. "Мы свяжемся с нашими европейскими коллегами, чтобы переформулировать эту просьбу и убедиться, что контактная группа, которую мы предлагаем создать для сопровождения перехода, может быть реализована с европейскими странами, которые захотят присоединиться ".

По этой витиеватой цитате ясно, что в ЕС не сформирован консенсус по проблеме признания Гуайдо. Не поддержала партнеров Италия. "Италия не признает Гуайдо, потому что мы абсолютно против того, чтобы страна или группа третьих стран могли определять внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства и признан ООН ", — сказал министр иностранных дел Манлио Де Стефано в интервью сети TV2000.

Поэтому на встрече в Бухаресте в четверг главы МИД стран ЕС не приняли общего решения о признании лидера венесуэльской оппозиции временным президентом, указав, что этот шаг имеет право сделать каждая из 28 стран ЕС в отдельности. При этом была создана "контактная группа" по Венесуэле, в которую Рим вошел.

Как сказала "Правде.Ру" доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова, по признанию Гуайдо есть " большое разногласие внутри самого правительства Италии — между членами кабинета от партии "Лига" и "Движением пяти звезд". "Внутри партии "Пять звезд" тоже нет единой позиции, даже заместители министра иностранных дел сделали заявление, исходя из разных позиций", — отметила эксперт.

Поэтому, по словам Татьяны Зоновой, "итальянцы воздержались в Бухаресте". Общая их позиция такая: Италия не признает легитимность выборов в Венесуэле в мае 2018 года и настаивает на необходимости новых, но не через низложение Мадуро, а через переговоры.

"Гуайдо постоянно обращается к итальянцам, чтобы они его признали. Но пока Маттео Сальвини (вице премьер и министр внутренних дел) ему ничего не ответил, потому что именно Сальвини его поддержал сначала, а потом вроде снял поддержку в этой общей позиции", — заметила Татьяна Зонова.

По словам эксперта, нынешнее правительство Италии неоднократно заявляло о необходимости снятия санкций с России, но в ЕС всякий раз голосует за их продление. Итальянский бизнес боится так называемых "вторичных санкций", которые обещаны США в случае торговли с Россией. "Эти фирмы потом не смогут торговать с Соединенными Штатами, брать там кредиты и прочее. А США -это самый крупный рынок для итальянского экспорта. Так что, в этом плане я не думаю, чтобы со стороны Италии были сделаны конкретные шаги в направлении блокирования антироссийских санкций", — сзаключила Татьяна Зотова.

В интервью испанскому телеканалу La Sexta Мадуро заявил, что не будет демонстрировать "трусость" пред теми, кто поддерживает его оппонента. "Они (европейцы) пытаются ударить нас ультиматумами, чтобы вывести в крайнюю конфронтационную ситуацию".

Легитимный президент Венесуэлы поддержал инициативу Уругвая и стран Карибского бассейна о встрече 7 февраля в Монтевидео "контактной группы", состоящей из восьми стран-членов ЕС (Германия, Испания, Франция, Италия, Португалия, Нидерланды, Соединенное Королевство и Швеция) и четырех стран Латинской Америки (Боливия, Коста-Рика, Эквадор и Уругвай). Переговоры должны "способствовать созданию условий для возникновения политического и мирного процесса, позволяющего венесуэльцам определять свое будущее посредством свободных и заслуживающих доверия выборов".

Россия расценивает действия европейцев, как "вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", сказал в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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