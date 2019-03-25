Еврокомиссия заявила о готовности к "жесткому" Brexit 12 апреля

Еврокомиссия выпустила заявление о завершении подготовки к выходу Великобритании из Евросоюза 12 апреля. В том случае, если британскому премьер-министру Терезе Мэй удастся убедить членов парламента проголосовать за соглашение о Brexit, процедура может быть отложена до 22 мая, но главы стран ЕС не верят в такую возможность.

"Так как все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, Еврокомиссия сегодня завершила подготовку к сценарию "жесткого" Brexit", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Решение об одобрении или неодобрении соглашения британский парламент должен принять до конца текущей недели. Сторонникам Brexit из числа парламентариев Тереза Мэй обещала, что уйдет в отставку, если ей удастся убедить их поддержать документ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, вопреки принятым правилам, Терезу Мэй не пригласили на общий ужин глав государств ЕС на недавнем саммите в Брюсселе, поскольку участники саммита оказались вынуждены за едой обсуждать общую позицию по Brexit.

Источник фото: "Правда.Ру"

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