Европа готовится к признанию Крыма российским

В Европе идет подготовка к изменению отношений с Россией по сугубо внутренним причинам. Готовится база по легитимизации "аннексии Крыма" и "агрессии на Донбассе".
Французские СМИ заметили визит делегации французских парламентариев в Крым. Возглавлял делегацию "друзей Путина" Тьерри Мариани, кандидат от "Национального объединения"(НО) — реформированного "Национального фронта" Марин Ле Пен, пишет Le Figaro. "Мы гордимся тем, что присутствовали на пятой годовщине присоединения Крыма", — сказал Мариани, который посещает полуостров третий раз с 2014 года.
У Ле Пен есть возможность после майских выборов в Европарламент сформировать там крупную фракцию, а Мариани довольно известный политик: бывший министр транспорта в правительстве Николя Саркози, мигрировавший в НО из партии "Республиканцев" после провала на президентских выборах Франсуа Фийона. Лозунги третьего номера в списке НО следующие — "в Европе, многие народы хотят защиты своей нации" и "восстановление отношений с Россией будет одной из наших целей".
Российский президент заявил со своей строны, что выступает за "стабильные, позитивные и предсказуемые" отношения с ЕС и Францией. "Развитие наших отношений отвечает интересам граждан наших стран", — подчеркнул Путин. Такой формат встречи показывает, что Россия заметила и работает в направлении формирования новой Европы.
А перемены, что называются "лезут изо всех щелей" и в противостоянии Германии и США по "Северному потоку-2", и с провалом политики глобализации Эммануэля Макрона во Франции, и с позицией Италии, впервые вышедшей из внешнеполитичекого консенсуса ЕС по Венесуэле и ведущей сепаратные переговоры с Китаем о вступлении в его проект "Новый шелковый путь".
Высокая явка избирателей на выборах в Европарламент в мае 2019 года может привести к существенному усилению позиций" враждебных ЕС партий", предупредил Европейский совет по международным отношениям (ECFR). Согласно его прогнозам от 11 февраля, после этих выборов доля евроскептиков правого и ультраправого крыла в Парламенте ЕС может возрасти с 23 до 30. Конечно, это не большинство, но это тенденция и она будет усиливаться, потому что повсюду отмечается рост национализма, а Германия уже не может содержать европейскую периферию, тем более без такого донора ЕС, как Великобритания. Такой большой рынок, как российский, в этом смысле дает перспективу на получение европейцам дополнительных доходов.
В Евросоюзе уже дают трибуну в СМИ тем людям, которые подведут под новые отношения России с Европой правовую базу. Так, бывший дипломат и "архитектор" чешского вступления в НАТО Яромир Новотны считает, что Запад сам виноват в "аннексии Крыма", поскольку признал независимость Косово, что прекратило действие Хельсинкского акта о том, что только федеральное правительство может дать разрешение на изменение границ. Эксперт указывает, что у Крыма по украинской Конституции было конституционное право на провозглашение независимости. Для этого нужно провести референдум, "его провели, провозгласили независимость, а уже потом "обратились к России с просьбой о присоединении".
"На третий день российская Дума приняла положительное решение, и так Крым стал российским. Все произошло в соответствии с украинской Конституцией", — сказал Новотны.
Есть новая линия и на перевод "агрессии России" в Донбассе в необходимую гуманитарную защиту населения. Новотны считает, что запрет Киева на русский язык, "чрезвычайно испугало русское меньшинство на востоке". " Люди поняли, что Киев не хочет иметь с ними ничего общего. Если украинцы продолжат вести себя так, как ведут сейчас, русские не захотят с ними жить, ведь не станете же вы жить в государстве, где вам запрещают ваш язык", — отметил чешский политик. На вопрос журналистки, почему в Европе об этом не говорят, Новотны ответил, что это должно измениться.
"Меркель заявила об уходе, и Бог знает, кто после нее будет руководить Европой, держать ее в ежовых рукавицах. Макрон хотел бы взять на себя эту роль, но он пустозвон. Его рейтинг сейчас самый низкий с момента избрания, так что лидером Европы ему не бывать. Германия будет заниматься своими внутренними проблемами и пытаться сохранить свой экономический уровень. А значит, немецкие компании будут добиваться восстановления торговли с Россией", — сказал Яромир Новотны.
Вспоминается в этой связи высказывание венгерского министра иностранных дел, который при встрече с Майком Помпео призвал его не лицемерить. "Я уже сказал госсекретарю, со стороны Запада к нашему сотрудничеству с Россией существует огромное лицемерие. На поверхности лежит критика, а за ее фасадом совершаются многомиллардные сделки. Посмотрите на данные по торговле между западными европейскими странами и Россией", — заявил глава Петер Сийярто.
Отметим, что за год нахождения власти в Италии правоцентристов, которых на Западе принято называть "популистами", партия "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини увеличил рейтинг своей партии почти в два раза (тогда этот показатель составлял 17,4%). Ключевыми факторами роста рейтинга стало выполнение обещаний об ограничении миграции и снижении пенсионного возраста. Так значит "друзья Путина" не популисты, а реалисты? За ними и будущее Европы.
фото: Пресс-служба Главы Крыма Сергея Аксенова
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