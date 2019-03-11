На Украине считают, что Германия разрешила России проводить агрессивную политику

Кандидат в президенты Украины, а также бывший представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный сообщил журналистам, что Германия и Россия разделили Европу на сферы влияния в результате заключения сделки по проекту "Северный поток-2".

"Украина всеми силами пыталась противостоять планам России разделить Европу на сферы влияния. Это же делала и Германия, однако и у нее не получилось. Поэтому власти Германии были вынуждены принять предложение России по разделу Европы. Поэтому Россия получила карт-бланш на агрессию", — рассказал Бессмертный.

По словам Бессмертного, Украине ничего не остается, кроме как усиленно готовиться к боевым действиям с Россией. Кандидат в президенты Украины провел параллель между "Северным" и "Турецким" потоками, а также "пактом Молотова-Риббентропа".

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о заявлении кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который рассказал, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной. По мнению Зеленского, прекращения боевых действий можно добиться только путем прямых переговоров с Россией.

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