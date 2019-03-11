На Украине считают, что Германия разрешила России проводить агрессивную политику

Кандидат в президенты Украины, а также бывший представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный сообщил журналистам, что Германия и Россия разделили Европу на сферы влияния в результате заключения сделки по проекту "Северный поток-2".
"Украина всеми силами пыталась противостоять планам России разделить Европу на сферы влияния. Это же делала и Германия, однако и у нее не получилось. Поэтому власти Германии были вынуждены принять предложение России по разделу Европы. Поэтому Россия получила карт-бланш на агрессию", — рассказал Бессмертный.
По словам Бессмертного, Украине ничего не остается, кроме как усиленно готовиться к боевым действиям с Россией. Кандидат в президенты Украины провел параллель между "Северным" и "Турецким" потоками, а также "пактом Молотова-Риббентропа".
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о заявлении кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который рассказал, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной. По мнению Зеленского, прекращения боевых действий можно добиться только путем прямых переговоров с Россией.
Читайте также:
Зеленский заявил о "войне Украины с Россией" и неизбежности переговоров
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Документ запрещает американскому правительству признавать регион частью России.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.