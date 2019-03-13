Делегация французских политиков снова летит в Крым

Группа французских политиков во главе с депутатом Национального собрания Тьерри Мариани в канун пятилетия воссоединения Крыма с Россией три дня проведет на полуострове. Визит стартует 13 марта. В состав делегации вошли депутаты, чиновники, а также мэры городов Бриен-де-Шато и Бигуглиа.

Мариани не впервые приезжает со своими коллегами в Крым. В 2015 году он встречался с жителями региона, чтобы убедиться в его добровольном вхождении в Российскую федерацию, в 2016 году присутствовал на морском параде в честь Дня военно-морского флота, а в 2017 был наблюдателем на первых в истории Севастополя прямых выборах губернатора.

Парламентарий считает, что страны ЕС должны признать самоопределение крымчан и снять санкции, принятые в отношении России. Комментируя предстоящую поездку французским СМИ, политик подтвердил свою прежнюю точку зрения на крымские события. "Пять лет назад массы определились", — заявил Мариани.

Визиты европейских политиков на полуостров пока не оказали влияния на позицию ЕС по Крыму, а потому стали вызывать скепсис у политических экспертов.

"Когда вы читаете, что какие-то иностранные политики или депутаты приехали в Крым/признали его, обязательно проверьте кто это, — пишет телеграмм-канал неДума. — Часто за громким заголовком "европолитика", "евродепутата" прячется какой-нибудь зашкварец из ассоциации любителей России (в смысле — грантов), местечковый муниципал, представитель маргинальной партии, ультра- левой или -правой. Не нужно выдавать это за начало признания Крыма со стороны Запада, Крыму подачки не нужны"

В рамках визита французские политики посетят международный детский центр "Артек", мемориал на севастопольском Французском военном кладбище, встретятся с местными депутатами, а также главами Крыма и Севастополя.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о предложении Тьерри Мариани Евросоюзу ввести санкции против Украины.

Источник фото: Пресс-служба Главы Крыма

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