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Автор Любовь Степушова

В Чили умирали за справедливость к пенсионерам

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Неолибералы нахваливают чилийскую пенсионную систему, но граждане ею чрезвычайно недовольны, что и выразили в недавних протестах. Опыт Чили полезен России.

После пяти дней протестов, в результате которых погибли 15 человек, президент Чили Себастьян Пиньера представил комплекс мер для выполнения требований протестующих.

Пенсионная система в Чили — "передовая", но плохая

Чили стала первой страной на континенте, которая перешла от государственной пенсионной системы к полностью приватизированной, сейчас там выходит на пенсию поколение, которое будет получать пенсии в соответствии с реформой, проведенной в 1983 году Аугусто Пиночетом.

Диктатор убрал государственные пенсии, выплачиваемые из бюджета, и вместо них ввел индивидуальные пенсионные счета, на которые работники сегодня отчисляют 10% от своей зарплаты. Эти счета управляются частными фондами по выбору работника.

"Чилийские пенсионеры богаче, чем в странах с бисмарковской пенсионной системой (где пенсией занимается правительство). Процент бедных среди стариков в Чили в 3 раза меньше среднемирового уровня", — хвалили систему в неолиберальных СМИ. Недавний рейтинг Mercer поставил эту систему в число лучших. Но оказалось, что либералы выдают желаемое за действительное.

Выяснилось, что база для пенсионных отчислений (зарплата) в среднем чрезвычайно низка, чтобы эти 10% взносов сформировали хорошую пенсию. По словам Фелипе Бруно, директора Mercer в Бразилии, девять из десяти пенсионеров в Чили получают пенсию в объеме менее 60% от минимальной заработной платы, которая сегодня составляет около 470 долларов.

В дополнение к этому экономика Чили (как и любой другой страны) подвержена колебаниям, циклы роста сменяются периодами кризиса, что сказывается на доходности частных пенсионных фондов. В отличие от государственной системы, в системе индивидуальных счетов процентные ставки по ценным бумагам чрезвычайно важны, поскольку они определяют уровень доходов или убытков по пенсионному вкладу.

Фелипе Бруно также подчеркивает тот факт, что в Чили практически нет конкуренции между управляющими пенсионными фондами, которые часто взимают высокие комиссионные за управление и не являются прозрачными. Грубо говоря, куда эти фонды выводят деньги пенсионеров и будут ли они отвечать за отрицательную доходность — никто не знает.

Государство обеспечивает пособие ниже черты бедности

Для тех же, кто не накопил на пенсию, в Чили есть базовая солидарная пенсия (PBSV) — ежемесячное денежное государственное пособие, к которому могут обращаться все лица, которые не имеют права на пенсию по какой-либо пенсионной схеме. Эта пенсия имеет два вида: по старости и по инвалидности. Она выплачивается людям в возрасте 65 лет и старше и составляет примерно 139 долларов США (101 тысячу песо). Эта пенсия ниже черты бедности примерно на 50 долларов. Есть еще в Чили солидарное пенсионное пособие (APSV) — субсидия, выплачиваемая тем, кто зарабатывает менее 470 долларов США.

По данным, представленным президентом Пиньерой, из 2,8 млн пенсионеров в Чили более половины — 1,5 миллиона — нуждаются в поддержке со стороны фондов солидарности. Из общего числа людей, которые зависят от этой поддержки, 62% составляют женщины, имеющие обычно прерывистый трудовой стаж по причине рождения и воспитания детей.

Что предлагает Себастьян Пиньера

Президент Чили признал, что проблемы "накапливались".

"Это правда, что проблемы накапливались в течение многих десятилетий и что разные правительства не могли и не смогли признать эту ситуацию во всех ее масштабах. Я признаю и извиняюсь за отсутствие внимания ", — сказал он, выступая из резиденции перед народом.

Пиньера объявил о "немедленном увеличении на 20% PBSV и APSV, дополнительных выплатах пенсионерам старше 75 лет и женщинам предпенсионного возраста в течение 2021 и 2022 годов. Но, по оценке некоторых чилийских экспертов, это повышение будет незначительным на фоне общего низкого уровня пенсий.

В области здравоохранения и медицины Пиньера собирается создать страховой фонд для покрытия части медицинских расходов малоимущих семей. Он заверил, что минимальную заработную плату, которая теперь называется "минимальный гарантированный доход", он повысит до 482 долларов (350 тысяч песо) для всех, работающих полный рабочий день. Если зарплата будет меньше этой суммы, правительство должно будет субсидировать эту разницу. Он также объявил о создании механизма, предотвращающего повышение тарифов на электроэнергию, однако пока не объяснил, что это за механизм и как он будет работать.

Президент объявил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает 8 миллионов песо (11 тысяч долларов), об укреплении Муниципального общего фонда, с помощью которого он будет добиваться "перераспределения средств между общинами с высоким и низким уровнем доходов", а также об уменьшении заплат парламентариям и чиновникам, о сокращении числа парламентариев.

В завершение своей речи Пиньера признал, что эта социальная повестка дня не решит всех проблем, с которыми сталкиваются чилийцы. Но будет необходимым и значительным вкладом в улучшение их качества жизни, особенно в наиболее уязвимых секторах и для среднего класса, с особым приоритетом для детей, женщин и пожилых людей.

После таких слов возникают следующие вопросы: и где преимущества неолиберализма над социализмом? И для этой повестки нужны были убитые и раненые? И последнее — а Мадуро после этого можно критиковать?

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Темы чили протесты в чили пенсионная реформа
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