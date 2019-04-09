Главные хищения происходят в ЦБ - эксперт

Генпрокуратора занимается "копеечными" хищениями, главные преступления совершаются в Центральном Банке РФ, считает эксперт Валентин Катасонов.

В докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка, поступившем в Совет Федерации говорится, что размер материального ущерба "по оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности" увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 75,2%, составив 396,7 млрд рублей.

По словам Чайки, рост связан со "значительным увеличением суммы выявленного ущерба по преступлениям в кредитно-финансовой сфере". Эта цифра выросла с 63,7 млрд рублей в 2017 году до 171,4 млрд рублей в 2018 году. Так, например, прокуратура выявила в оборонно-промышленном комплексе более 3,7 тысячи фирм-однодневок и посредников, говорится в докладе. Ущерб от их деятельности составил свыше 17 миллиардов рублей. В докладе отмечается, что по результатам проверок возбуждено 437 уголовных дел.

Юрий Чайка подчеркивает, что в стране происходит "активизация мошенничества" с использованием банковских карт, электронных кошельков и других цифровых платежных систем. Предотвращен незаконный вывод зарубеж трех миллиардов долларов США (195 миллиардов рублей), уточняется в документе. В докладе поясняется, что всего за прошлый год было выявлено более 13 тысяч нарушений законодательства о валютном контроле. Из них свыше 5,9 тысячи — незаконный вывод капиталов из РФ.

Ущерб от коррупции в России по итогам 2018 года превысил 65 миллиардов рублей следует из документа, более полутора миллиардов рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, похитили на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов, ловят "копеечных" преступников, а крупные — " как процветали, так и продолжают процветать". Безналичные цифровые деньги — это не панацея от воровства, просто появятся новые, более изощренные методы, сказал эксперт.

Банковская система у нас двухъярусная, отметил Валентин Катасонов, есть коммерческие банки, а есть Центральный банк. По словам экономиста, в марте агентство Fitch сообщило, что "с 2013 года Центральный банк потратил на спасение банков более 70 миллиардов долларов".

"Это деньги, которые сопоставимы с теми, которые ищут на выполнение национальных проектов (около 29 триллионов рублей — Ред.)", отметил Валентин Катасонов. Из этих 70 миллиардов долларов, примерно 29 — это выплаты Агентства по страхованию вкладов вкладчикам лишившихся лицензий банков, а 17 миллиардов — кредит Центрального банка, который он выдавал через Агентство страхования взносов на рекапитализацию и докапитализацию санируемых банков, "многие из которых до сих пор имеют ужасные балансы.

Далее, продолжил экономист, 28 миллиардов долларов — это затраты ЦБ на санацию банков с использованием созданного в позапрошлом году Фонда консолидации банковского сектора. Эти деньги, по словам Валентина Катасонова, пошли на спасение восьми банков. Наиболее известные всем из этой "великолепной восьмерки" — это "Открытие", БИНБАНК и "Промсвязьбанк".

"Эти деньги созданы с помощью печатного станка, это не обеспеченные деньги, они раскручивают инфляцию", — отметил Валентин Катасонов.

"Центральный банк — это главный преступник. Агентство Fitch говорит, что в ближайшие 2-3 года еще будет потрачено 10 миллиардов долларов на ликвидацию последствий отзыва лицензий у коммерческих банков и на новые санации. По их оценкам, из Топ-50 еще три крупных банка пойдут под санацию. Это новые триллионы потраченных рублей. Разве это не преступление? ", — сказал эксперт.

Валентин Катасонов назвал "ложью" слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллина о том, что "основная работа по прополке грядок в банковской системе завершена", и остались "только здоровые добросовестные организации".

"Это полная ложь, потому что все банки России, по определению, запрограммированы на банкротство, и их надо спасать. Поэтому новые триллионы будут выброшены. Вот это — хищения, а мне рассказывают, как сейчас жулики получают деньги в банкоматах", — резюмировал экономист.

Как сообщала "Правда.Ру", коммерческие банки недовольны политикой ЦБ, так главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев отметил, что гиперполномочия регулятора приводят к тому, что "ЦБ рассматривает банковскую систему как систему внутри себя". Нужно менять практику банковского надзора, считает эксперт. Адвокат, партнер бюро "Коблев и партнеры" Сергей Гришанов рассказал о том, что сегодня каждый банк из топ-50 "примеряет на себя возможность отзыва лицензии", а это, по его мнению, негативно влияет на работу частных кредитных организаций и в целом на отрасль.

Согласно статистике, лояльность россиян к своим банкам резко упала, сейчас только 38% клиентов готовы рекомендовать свой банк знакомым, еще год назад их было 58%. Недовольны блокировками карт, кражами из ячеек, мошенничеством со стороны сотрудников, "мутными" программами лояльности.

На прошлой неделе президент поручил правительству и ФСБ разработать меры по борьбе с теневым оборотом. К признакам сомнительных операций отнесены переводы через банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники (ККТ), в том числе и рынки. ЦБ выявлена возможная схема легализации "серого" импорта объемом не менее 10 млрд рублей в месяц на крупных рынках. Деньги отправляли из точек неподалеку от рынков, а получателями были склады в Киргизии и Казахстане, на которые приходят товары из Китая и Вьетнама. Этот механизм использовался для ухода от налогов арендаторами целого ряда рынков Москвы, Новосибирска, Уфы, Омска, Хасавюрта.

Вероятно, с наведения порядка в банковской сфере и надо было начинать делать "рывок", тогда и пенсионная реформа была бы не нужна, не говоря уже о повышении НДС, не говоря уже о поиске финансирования нацпроектов через эти непопулярные меры, что резко снизило рейтинг власти. Спросим себя, почему это не было сделано?

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