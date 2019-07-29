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Почему Россия сползает в нищету?

Политика print

По оценкам самых разных, и прогосударственных, и оппозиционных, экспертов реальные доходы населения в России падают. И падают весьма существенно. К примеру, Росстат говорит о том, что в сравнении с 2013 годом падение составило 8,3%, а некоторые аналитики называют цифру в 11%.

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И главной причиной очень многие называют множество налоговых нововведений, которые бьют по всем слоям населения, но сильнее всего именно по «рядовым», или «обычным» гражданам. Потому что тот же крупный, средний и даже мелкий бизнес, облагаясь более существенными налогами, будет закладывать эти издержки в розничную стоимость своей продукции, которую потребляем все мы.

Конкретно речь идет, например, о повышении НДС с 18 до 20%. Эти деньги по задумке, как минимум, публично озвученной Правительством РФ нужны для исполнения «майских указов». Майские указы в итоге нужны и для «глобального рывка», и для улучшения качества жизни населения. На деле пока что они увеличивают инфляцию, стимулируют повышение цен, а еще - бьют по социальной сфере по полной программе. Потому что помимо аббревиатуры НДС есть еще и ЖКХ, на тарифы которого в последнее время все чаще проходит индексация. И в итоге гражданин РФ все больше тратит на оплату квартиры и всех «квартирных услуг» связанных с этой сферой.

Как показывает статистика, в этом году среднестатистический гражданин РФ, то есть, такой, как мы с вами, стал тратить на ЖКХ 15,2% своих доходов, а на еду и предметы первой необходимости - примерно 40-45%. А на остальное - как в том анекдоте: «Вот на это, деточка, ни в чём себе не отказывай».

Кстати, по поводу повышения цен на товары массового, народного потребления. Здесь есть еще несколько факторов: к примеру, закон об оборудовании электронными кассовыми аппаратами, закон о самозанятых, который начнет адски рвать деньги с самозанятых уже в начале 2020-го года, а еще «Платон», тарифы по которому увеличивались уже несколько раз. С дальнобойщиками, кстати, вообще интересно. Крупные корпорации все эти изменения тянут и еще потянут. А вот малый бизнес уже тонет, будучи не в состоянии поднять «платоновские» тарифы. То есть, это еще и удар по малому бизнесу, который на официальном и публичном уровне государство у нас стимулирует, развивает и всячески поддерживает.

Не стоит забывать и про пенсионную реформу. Увеличение пенсионного возраста до 65 лет еще сыграет свою роль, например, в сфере «предпенсионного увольнения», а если не там, то в закупорке кадровых возможностей для молодых специалистов лет так на пять по срокам. Ну, потому что у нас в стране и так есть профессии, откуда специалистов выносят на пенсию «ногами вперед», а тут еще и сроки работы им повысили. И зачем тогда эти молодые и неопытные?

А на практике это будет означать еще и рост безработицы. Молодежной безработицы, если кто не понял. А теперь давайте взглянем на средний возраст тех, кто идет, пока малочисленно, протестовать с Навальным и прочими «независимыми политиками». То есть, к фактору экономики уже сейчас примешивается фактор политики, а дальше это смешение будет все более плотным и взрывоопасным.

Впрочем, стоит посмотреть и на другие экономические инициативы правительства. Налог на топливо, например. Цены на бензин и «дизель» правительство регулировало, но потом перестало. И, естественно, при росте налогов и без регулирования эти цены стали расти. Расти, на минуточку, в государстве, которое качает нефть, но ладно бы просто качало, оно еще и регулирует добычу нефти в ряде других государств. Нет, есть, конечно, Венесуэла, где бутылка питьевой воды стоит сильно дороже галлона бензина, но, простите, может быть пора что-то менять именно в нашей, российской «очень странной экономической ситуации»?

Кстати, если уж вспоминать о российской внешней экономической политике, то мы, вроде бы, один из крупнейших экспортеров пшеницы на сегодняшний день. На внешние рынки. А цены на хлеб, между тем, все равно растут. Незаметно, исподволь, но, увы, инфляция затрагивает и хлеб. А с учетом падения реальных доходов - затрагивает несколько сильнее, чем хотелось бы любому гражданину нашей страны.

Ну и еще один пункт - это акцизы на алкоголь и табак. Об этом не принято говорить, ибо «табак и алкоголь - зло». Но давайте честно: и это бьёт по карману потребителя. А учитывая общий пессимизм, напряженность населения и чувство, что «дорогое правительство» - а чем дальше, тем оно дороже - придумает еще что-нибудь повысить, народ идет снимать стресс привычным путём. И там тоже тратит значительно больше. Кстати, как это все сочетается со сбережением жизни и сохранением здоровья, которые также поставлены во главу угла «майских указов», совсем не понятно. Равно как и ползучая «оптимизация» сферы здравоохранения, но тут уже отдельный разговор.

Да, если уж говорить об указах и национальных проектах, то стоит вспомнить и «доступное жилье», а также повышение налога на недвижимость, а точнее, на имущество. Но по недвижимости это ударило повышением в среднем в два раза. Потому что теперь расчёт идет не по данным БТИ, а исходя из кадастровой стоимости.

А система кадастра в нашем богоспасаемом Отечестве причудлива еще с начала нулевых вопреки, а может, и благодаря всем реформам и изменениям в этой сфере. Ну и туда же отнесем «дачный налог», который уже породил волну продажи дач и дачных участков, поскольку они стали слишком дорогим удовольствием. И даже «закон о валежнике» не позволяет в достаточной степени экономить на отоплении, чтобы покрывать рост дачного налога.

В общем, в итоге получается какой-то, прямо скажем, решительный рывок страны, только совсем не в ту сторону, в которую хотелось бы. И здесь можно, конечно, вспомнить священные мантры про «затянуть пояса во имя светлого будущего». Но только и четкого образа будущего, ради которого пояса стоило бы затягивать, тоже нет. Потому что «макарошки никогда не растут в цене», «государство не просило ваших родителей вас рожать», ну и далее по списку. 

 

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Темы такси налоги пенсия нищета бедность тарифы жкх безработица цены на бензин дальнобойщики пенсионная реформа
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