Поздний СССР добрался до России?

В Якутии и Ингушетии происходит обострение межнациональных отношений. В этих регионах мы наблюдаем экономическую стагнацию. Напоминает поздний СССР?
Так в Якутии подавляющее большинство молодежи — почти 74 % — безработные. "Возникший в Якутске протест имеет, главным образом, экономические, а не националистические предпосылки. Экономическая ситуация в стране в целом, рост цен, низкие доходы у большой части населения, высокий уровень безработицы вызывают недовольство значительной части общества, которое выплеснулось на фоне резонансного преступления против якутянки", — говорится в сообщении городской администрации.
Такая же ситуация в Ингушетии. По качеству жизни республика находится в пятерке самых худших субъектов Федерации. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2019 года самый высокий — 8,7%. Сейчас там проходят митинги против изменения границ с Чеченей, против поправок в законе о референдуме, позволяющих руководству республики решать вопросы границ региона без согласования с жителями. Было заявлено, что должность руководителя Ингушетии должен занять "крепкий хозяйственник", так как "народу надоели генералы".
И в Якутии и в Ингушетии идут самые настоящие народные протесты, а никакой не конфликт кланов, как пишут некоторые СМИ. Когда жизнь хороша, людям безразлично какой клан ими управляет. Все эти события напоминают поздний СССР, когда кланов не было, а межнациональные столкновения в Карабахе, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане начались именно на волне неспособности властей поддерживать нормальный уровень жизни и привели к распаду страны.
О том, что на Западе уловили тренд говорит перенаправление деятельности ФБК Навального на Кавказ — самый нестабильный и депрессивный регион России, где местным элитам было позволено воровать в огромных масштабах. Антикоррупционная компания идущая сейчас против чиновников и топ-менеджеров крупнейших компаний говорит о том, что власти видят проблемы, но не поздно ли они спохватились?
Писатель, общественный деятель Николай Стариков отверг параллель с СССР, "Деньги в Советском Союзе не закончились, все было более-менее нормально, а искусственное нагнетание националистических настроений происходило именно с целью развала Советского Союза", — сказал писатель для "Правды.Ру". По его мнению, население недовольно миграционной политикой, недостаточным контролем за пребыванием мигрантов в России, а экономика является "обостряющим обстановку фоном".
"Мы помним волнения в благополучной Москве, когда там было совершенно преступление одним из мигрантов. Это никак не было связано с уровнем доходов в той или иной области", — отметил Николай Стариков. "Существует общее напряжение в стране связанное с ухудшающим состоянием экономики, но это тлеющий фактор и пожар из него совсем необязателен", — отметил писатель.
"Страшные события позднего Советского Союза, связанные с убийствами, грабежами и насилием, происходили, потому что им попустительствовали федеральные и местные власти. Войска не отправлялись, отправлялись поздно, действовали нерешительно, местное руководство, КГБ вместо того, чтобы устранять, поощряло все эти вещи. Перерастание в печальные события — полностью зависит от твердости федеральной власти. Мне кажется, что твердости у нынешней федеральной власти в этом вопросе не занимать", — сделал вывод Николай Стариков.
Со своей стороны член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин, сказал для "Правды.Ру", что СССР не пал под воздействием внешних сил, это был сопутствующий и не решающий фактор. В позднем СССР было слабое государство — "это не то государство, в котором тюрем нет, это, как правило, полицейское государство, в котором пытаются подменить системные вопросы и задачи запретительными мерами и полицейским регулированием", сказал депутат.
В России острые межнациональные моменты наблюдались и в предыдущие годы, "в Астраханской области в 2004–2005 годах в селе Яндыки были серьезные столкновения между калмыками и чеченцами". Но В Москве и Питере сегодня нет прямых столкновений, которые были еще пять-семь лет назад, "потому что люди стали притираться". Эксперт считает, что протесты в Ингушетии — это другое, "это не межнациональное, это территориальные проблемы — "там же нет ненависти к чеченскому народу".
Безработица, по мнению Олега Шеина, это фактор" на 75% обостряющий межнациональные отношения". Чтобы поднять экономику и благосостояние, по словам депутата, "мы должны менять систему". В современном мире в среднем расходы на медицину составляют 7% к ВВП, в России — 3,5%, расходы на образование без высшей школы — порядка 5%. В России — 3,5%. Разница в 1,5 триллиона рублей. В Европе пенсионное обеспечение составляет 12-14% к ВВП, в России — около 8%. Разница в 4-6 триллионов рублей, привел данные депута.
"Никакие нацпроекты этот разрыв не убирают. Чтобы его устранить, необходимо вести совершенно иную финансово-бюджетную политику и, конечно, по полной программе брать налоги с олигархов и исключать всякий вывоз капитала за границу, бороться с оффшорами, а не создавать внутренние", — продолжил Олег Шеин.
"Если люди видят безысходность в своей жизни, если они понимают, что такая же безысходность будет у их детей, очень наивно думать, что можно какими-то полицейскими мерами держать общественный протест, причем стихийного характера. Напомню, что февральская революция была совершенно стихийная", — сделал вывод Олег Шеин.
Фото: The Magas Times
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