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Автор Вадим Горшенин

Якутия - новая Фергана или Карабах?

Россия » Дальний Восток » Якутск

Дождались Якутии. 


Мигранты массово женятся на россиянках

Я уж писал как-то, что известные погромы евреев, армян, русских в Андижане (Ферганская долина, Узбекистан) были вызваны тем, что болельщики ожидали прибытия "Пахтакора" на матч с местной командой. Прибытие задерживалось. Болельщикам на трибунах раздавали анашу. Потом объявили: "Пахтакор" не прибудет. Накуренная толпа от стадиона, которая была далеко от "европейской" части города, пошла в ее сторону, громя все киоски на своем пути. 

В Якутии произошло то же самое, по сути. Мигрант из Киргизии изнасиловал местную жительницу и - пошло-поехало.

МВД уже опровергает убийство и избиение мигрантов в Якутии. На фоне этих слухов мигранты (которые ведь зачем-то там были нужны, без спроса ведь и предложения нет?) срочно собирают свои манатки, чтоб успеть убежать из становящейся "горячей" точкой Якутии.

Можно обвинять местную полицию за "непрофилактику". Можно оправдывать насильника - "а как иначе, если физиологическая потребность ничем не удовлетворяется". Можно, наконец, обвинять якутов за подрыв стабильности и открывать дело по "межнациональной розни".

Все эти "можно" не дадут только нам настоящего ответа на вопрос, как это могло произойти в одной из самых стабильных и терпимых республик России.

Ответ, на самом деле, прост: волнения в Якутии стали следствием комплекса проблем - точно такого же, какой мы можем наблюдать в любом регионе страны. Это, блин, и набившая уже оскомину пенсионная реформа, как и все другие действия властей по проведению в жизнь политики "люди - это новая нефть".

Именно тогда, когда люди скрыто недовольны политикой власти, они начинают выражать недовольство первым попавшимся поводом. В данном случае это - изнасилование, которое в любом другом регионе страны оказалось бы вполне рядовым уголовным делом.

Уже несколько раз мне приходилось писать, что мы повторяем цикл конца восьмидесятых, но только не в СССР, а в России. Да и не только я - это ощущение в последние месяцы витает в воздухе. Хоть кто-то пытался исследовать эту проблему? Написать в результате исследований какую-то записку на имя принимающего решения лица?

Если нет - то самое время бить в колокола. Вспомним, с чего начинались Карабах, Фергана. Мы сейчас именно на этом отрезке времени.

Необходимо как-то разрезать флюс, образовавшийся во внутренней социальной политики.

Отечество, блин, опять в опасности, а мы это пытаемся замалчивать и не реагировать, спихивая ответственность за принятие решений на местную власть. Уверяю вас - истоки и причины конфликта отнюдь не в действиях и решениях местной власти.

Разжигаю, да? 

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Темы Якутия мигрант мигранты в России
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