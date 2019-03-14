В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов

Кремль намерен решить демографическую проблему простым способом — привлечь как можно больше русскоязычных мигрантов из бывших советских республик. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.

По словам источников "Коммерсанта", уже сформирована "рабочая группа" по генерации идей для совершенствования миграционной политики, их потом будет облекать в жизнь Госдума, а реализовывать правительство. В рабочую группу по распоряжению президента вошли 24 человека - чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы.

Новыми россиянами в будущем станут 5-10 млн человек, "в качестве стран-доноров в этом смысле рассматриваются сопредельные государства с большим количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия и др", — пишет "Коммерсант".

Конечно, привлекать людей ﻿в страну с отрицательной демографической динамикой надо, но надо ли делать ставку на миллионы мигрантов? Их надо обеспечить жильем, медицинским обслуживанием, школами и детсадами. Кроме того, они в большинстве своем поедут не в глубинку, а в столичные мегаполисы. Не выгоднее ли стимулировать естественный прирост строительством субсидируемого жилья для семей с тремя детьми, другими мерами? Разве текущая государственная политика в области здравоохранения, сотрясаемого скандалами, способствует увеличению рождаемости?

Как сказал "Правде.Ру" Как сказал " Правде Ру" член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, "Молдавия, Украина, Казахстан могут служить определенными источниками русскоязычных мигрантов, которые легко ассимилируются в российское общество". "Все они придерживаются той же самой культуры и, как правило, даже религии, поэтому для России эта иммиграция будет большим приобретением", — сказал эксперт. Уже сейчас 70% мигрантов, которые выезжают из Казахстана, выбирают Россию в качестве основного места проживания, добавил он.

Богдана Безпалько удивляет включение Узбекистана в список стран-доноров. Возможно, это "порождено попытками повлиять на руководство Узбекистана в определенных вопросах геополитики или военной безопасности". "Странно" так же для экспрета, что в этом списке нет Белоруссии, потому что там " ситуация схожая с украинской", но без "военных и гражданских конфликтов", а так же стран Балтии, многие русскоязычные граждане которых имеют статус неграждан, да и граждане "тяготеют к России и готовы сюда переехать".

По мнению Богдана Безпалько, предпочтение может отдаваться не только русскоязычным людям, но тем, "кто тяготеет по тем или иным причинам к России в культурном, языковом и религиозном аспектах". Например, "достаточно большое количество египетских коптов-христиан готовы переехать в Россию".

По словам эксперта, основным решением демографического вопроса должно быть увеличение рождаемости — "стимулирование рождения третьего, четвертого ребенка введением разного рода социальных мер поддержки". Должны быть приняты меры, направленные на ограничение и запрет абортов, сейчас "совершенно игнорируются пожелания более чем миллиона людей, о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования".

Проблемы большой иммиграции Богдан Безпалько видит в создании "кластеров", где мигранты не ассимилируются, а "начинают требовать реализацию прав, не предусмотренных ни городом, ни муниципалитетом, ни регионом, ни страной". Но это не свойственно русскоязычному населению, сказал эксперт. Так же возникнет проблема концентрации переселенцев в мегаполисах и крупных городах. "Должна быть выстроена большая система фильтров: социальных, финансовых, экономических, культурных и так далее. В соответствии с каждым из них мы должны выбирать из тех, кто стремится приехать к нам в страну, наиболее желаемых и наилучших", — сделал вывод Богдан Безпалько.

В весеннюю сессию Госдума планирует одобрить несколько законодательных инициатив по миграции. Поравки в закон «О гражданстве Российской Федерации» предусматривают амнистию для тех, кто до 2010 года получил паспорт РФ с нарушениями. Им дадут возможность все исправить до 2025 года и сохранить гражданство.

Отметим, что гражданство РФ в прошлом году получило около 270 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что население России в 2018 году сократилось первый раз за последние 10 лет. К таким выводам пришла федеральная служба государственной статистики. По подсчетам экспертов, даже постоянный приток мигрантов уже не компенсирует сокращение числа россиян.

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