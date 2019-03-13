Как в России можно победить бедность

Национальным проектом по демографии поставлена задача уменьшить вдвое уровень бедности. Но без роста экономики и усиления социальной направленности это не достижимо. А ни того, ни другого мы не видим. Сколько бы власти не подгоняли статистику, выдавая желаемое за действительное, никакой дурак не поверит телевизору, если получать стал меньше, а цены стали больше.



Смиритесь с бедностью и не бунтуйте?

К бедным можно отнести до 70 процентов домашних хозяйств. После уплаты налогов, коммунальных платежей, процентов по кредитам и ипотеке, платы за съемное жилье многие семьи располагают доходом, меньшим уровня бедности. А если в семье есть еще и дети, то положение усугубляется.

Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Василий Георгиевич, официально в России девять миллионов бедных, хотя Путин как-то назвал цифру 20 миллионов человек, встречаются и другие оценки. Почему такая разница? Сколько все-таки в России реально бедных людей?

— Просто по-другому посчитали — и все. Кого-то отдельно посчитали, не стали брать в расчет какие-то, например, данные Росстата или экономических, финансовых структур, а все подобрали, подсчитали сами и сказали: "А бедных вот столько-то", — чтобы их совсем немного было. А в другой раз просто решили, что пусть их будет 20 миллионов. А потом скажут, что это число сократилось аж вдвое.

Вообще, если даже по их методикам считать, но все учитывать, 40 миллионов получается. Но реально к бедным можно отнести до 70 процентов домашних хозяйств.

— Много получается. Может быть, все же меньше? Ведь у многих есть какие-то дополнительные доходы, которые не заявляются. Хотя, конечно, и расходы далеко не все учитываются. И в любом случае бедных у нас действительно очень много. В Америке, в Европе — в среднем 30 процентов, по их методикам подсчета. Понятно, что это тоже много...

— И там тоже занижают. Везде занижают. Это только наши западники любят говорить, что там все так замечательно и честно. Я пять с половиной лет провел в Греции, изучая их кризис и политику Европейского союза, сравнивал данные, например, Евростата с тем, что я просто сам вижу и знаю от людей.

Евростат публиковал данные, что средняя зарплата в Греции тогда была 600 или 700 евро, а люди говорят, что больше 400 обычно не получает никто. Это после кризиса, после всех мер экономии так стало. До кризиса ситуация была совершенно иная. Поэтому все эти официальные данные и реальная жизнь людей расходятся очень сильно везде. И везде придумывают всякие зверские налоги, особенно на юге еврозоны.

— Какие есть механизмы снижения бедности? Реально ли ее снизить в два раза, как планируется по нацпроекту? Что надо делать?

— Есть два направления, по которым можно снижать бедность. Первое — просто снизить и отменить налоги, ввести не облагаемый налогами минимум для людей, в том числе не брать НДС со всей коммунальной системы. Еще если не брать 13 процентов налога с минимального дохода, получается по факту он прибавляется к зарплате. И повышается минимальную ставку оплаты труда.

Можно ввести почасовую ставку оплаты труда и оставлять людям деньги, то есть не изымаеть у домашних хозяйств деньги, а оставлять им в их распоряжении. Это сразу же повысит уровень достатка в семьях просто потому, что люди эти деньги не теряют. Можно возвращать НДС при покупке каких-то социально значимых товаров…

Может быть, эти меры не очень реальны у нас сегодня. Но не облагаемый налогом минимум есть в Китае и в других странах. Это первый шаг к прогрессивному налогу.

— То есть человек, который получает 10-15 тысяч рублей, освобождается от подоходного налога?

— Конечно! Какой же это доход?!… Он на самом деле тратит все эти деньги исключительно на потребление. У него, если и остаются какие-то сбережения, то это страховка в виде маленького парашюта на случай, если без работы кто-то останется в семье. А кому-то нужно покрывать ипотеку или кредит за машину.

— Если человек приносит какую-то справку, что выплачивает ипотеку, наверное, это тоже надо учитывать?

— Мне кажется, что да. Есть еще и другие меры. Одну из них Владимир Путин озвучил (и мне кажется, что это правильная инициатива): не брать налог с семей, когда они продают квартиру. Потому что, смотрите, как у нас часто происходит... Семья выплачивает ипотеку за однокомнатную квартиру, потом она эту квартиру продает, потому что родился второй ребенок, они получили материнский капитал и берут двухкомнатную квартиру.

Это же дополнительные расходы! А с точки зрения налоговиков, они получили доход. Они, оказывается, продав эту несчастную квартиру, получили доход, с них полагается взять долю в пользу государства. Вот надо сделать так, чтобы таких налогов государство не брало.

А дальше такая семья пытается добраться хотя бы до трехкомнатной квартиры, чтобы хоть как-то нормально поместиться... Хотя у нас застройщики все меньше строят трехкомнатных квартир. Это говорит, конечно, о состоянии с доходами населения. Это бедность. Чтобы хоть как-то помочь, есть простой путь — налогово-фискальный.

— А повышение социальных льгот, увеличение льгот — надо или не надо это делать?

— Теперь со льготами. Государство столько денег забирает у людей. И что предлагают наши либеральные экономисты: вы бедные, идите к чиновникам, просите денег, от тысячи до десяти тысяч рублей вы получите. Все справки соберете, принесете, мы соберем экспертную комиссию, в которой все получат хорошие гонорары или зарплаты. Эти господа при отличной, хорошо отлаженной бюрократической системе будут считать, решать, дать вам денег или не дать.

Но ведь вы уже столько денег из семей забрали, а теперь предлагаете им собирать еще справки и выпрашивать обратно какую-то часть из фактически своих же денег, а вы, может, вернете какие-то крохи, а может, и нет. Бедные люди не должны платить налоги, потому что эти налоги репрессивны с точки зрения потребления. И ведь именно на людях держится экономика, это потребительский спрос, спрос на жилье…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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