Бедность победят запретами на вывоз нефти, металла и леса

Нацпроектом поставлена задача уменьшить вдвое уровень бедности. Без роста экономики и усиления социальной составляющей, в том числе уменьшения налогов этого добиться невозможно. Но только два года идет еле заметный небольшой рост, который может в любой момент прекратиться в связи с мировыми процессами и усилением санкций. А власти только повышают налоги, причем по факту по регрессивной шкале — на бедных.



Смиритесь с бедностью и не бунтуйте?

"Власти на самом деле не будут бороться с бедностью, если мы их не заставим, — выразил уверенность в интервью "Правде.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Надо добиваться снижения налогов на бедных и законодательных социальных гарантий, а не подачек по воле чиновников".

— Василий Георгиевич, как вы оцениваете нынешнюю социально-экономическую ситуацию в России? Есть ли надежда на рост экономики и благосостояния людей?

— Посмотрите, как любопытно среагировали застройщики на рост ипотеки. Они не увеличили объемы строительства за 18-й год, который в целом по экономическим показателям был неплохим. Почему? Да они не верят в то, что у людей будут деньги в 19-м, ну, не верят, что у них подъем спроса продолжится и что это устойчивый тренд.

— А власть намеревалась к 24-му году чуть ли не вдвое увеличить сдачу жилья.

— После того, как наша чисто сырьевая и такая либерально-фритредерская модель рухнула в 2014–2016 годах со страшным треском, об этом вообще можно было бы и не мечтать. Ведь мы все почувствовали по своим доходам из-за курса рубля, потому что рубль рухнул вместе с этой моделью, началась война санкций.

Но началось в ответ импортозамещение, контрсанкции, начал протекционизм усиливаться… Поняли, что нам нужно свое производство, а пшеница — это, оказывается, не сорняк, и если больше вырастили, то больше денег заработали, и говядина своя… То есть начались многие, многие тенденции. Даже креветки додумались в России как-то производить, чтобы прибыль не отдавать иностранцам.

Вот такой "новый меркантилизм" — новый термин, который был с подачи нашего института введен. Это расчетливая прагматичная экономическая политика, обеспечивающая развитие национальной экономики. Но пока мы находимся еще на раннем этапе этой политики.

А до этого мы строили экономику "трубы", хотели быть финансовым центром, быть хорошо принятыми в Лондоне, чтобы нас уважали и состояние олигархов не отбирали, а позволяли на французском побережье покупать дворцы. Но выяснилось, что мир совсем не такой.

Запад сам пошел в атаку на состояние российских крупных собственников, да и не может существовать дальше модель такая. Нужно усложнять экономику. И задача усложнять экономику является главным источником, который может преодолеть бедность в ближайшие если не пять-семь, то 10-15 лет. А как это может происходить?…

Сейчас у нас разразился скандал в России с вывозом леса. Лес кругляк идет огромным потоком за границу. Хотят запретить. И наладить переработку этого леса у себя. Поставив переработку у себя, станет возможным более цивилизованным образом производить вырубку.

Есть и другая очень важная проблема — металлолом. Российская сталелитейная промышленность захлебывается от дефицита металлолома. У нас он за последние несколько лет вырос в цене с десяти до 17,7 тысячи рублей за тонну. Лома не хватает. А это источник самого качественного сырья. А сырье это нужно для стальной продукции, для строительства, для машиностроения.

Прошлый год показал большое количество открытий и пусков новых предприятий. Если эта тенденция продолжится, неизбежно встанет вопрос об увеличении производства стали, она будет нужна. Нужно менять инфраструктуру городов, нужно строить новые районы, потому что города укрупняются, деревни вымирают, люди все равно перемещаются в крупные города, и едет много иностранных рабочих. Здесь будут и большие расходы.

А страна просто вывозит лом, как будто это мусор какой-то, хотя стальной лом — самое эффективное сырье для переработки, которое дает преимущество сталелитейной промышленности. А она в свою очередь запускает цепочку производств, потому что создаются рабочие места. И без этих рабочих мест преодоление бедности едва ли возможно.

Еще не дошло до того, что мы лес импортируем, но лом уже импортируем. А так уже скоро лес будем ввозить откуда-нибудь из Бразилии, например, а свой вывозить, то есть будет совсем абсурдная ситуация. Чтобы этого не было, необходимо вводить запреты на вывоз ценного сырья: металлического лома, леса.

Осенью в связи с ростом цен на бензин Медведев сказал, что мы вообще можем запретить вывоз нефти. Представить себе подобное заявление еще 15 лет назад немыслимо. Но если запретить вывоз нефти, то что с ней делать?Перерабатывать, конечно, в масла, топливо, синтетические материалы…

Через какое-то время вывоз не только лома и леса, но и вывоз нефти из России будет запрещен. Потому что она будет перерабатываться. Это, с одной стороны, перераспределение прибыли от иностранных производителей к внутренним производителям. С другой стороны, это создание дополнительных рабочих мест. А это зарплата.

Повышенный спрос на рабочие руки в промышленности создает спрос в целом в экономике, он разгоняет рынок труда в экономике. Зарплата в промышленности тянет за собой цену труда в офисе и сфере услуг. Когда высокая зарплата в промышленности, тогда высокая зарплата везде. Запад проходил это в 50-60-е годы и в 70-80-е годы.

Мы постепенно будем на этот путь вставать. Не могу сказать, что это легкий, безболезненный процесс. Понятно, что у нас государственные меры носят порой хаотичный характер. Но это второй источник преодоления бедности. Но надо не отнимать деньги, а давать людям работу. Без политики протекционизма импортозамещения этого не получится.

А с другой стороны, все-таки в любом случае нужна государственная социальная политика не в виде благотворительности, которая у нас называется официально "адресная помощь", а в виде четких гарантий и прав. Например, семья с двумя детьми должна иметь право на освобождение от каких-то налогов или какие-то льготы, субсидии.

Источник фото: ru.wikipedia.org

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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