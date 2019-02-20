В борьбе с бедностью россиянам надо объединяться, чтобы требовать от властей снижения налогов и не допускать проведения реформ, таких как пенсионная, сказал в эфире программы "Точка зрения" в видеостудии "Правды.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По мнению эксперта "Правды.Ру", надо организованно добиваться снижения налогов на бедных и увеличения адресной помощи государства.
Бедными в России считаются граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума примерно в 11 тысяч рублей, это около девяти миллионов человек. Однако на самом деле, по словам Василия Колташова, к бедным можно отнести до 70 процентов домашних хозяйств. После уплаты налогов, коммунальных платежей, процентов по кредитам и ипотеке, платы за съемное жилье многие семьи располагают доходом, меньшим уровня бедности. А если в семье есть еще и дети, то положение усугубляется.
Национальным проектом по демографии поставлена задача уменьшить вдвое уровень бедности. Это, по мнению эксперта "Правды.Ру", возможно только в том случае, если будет расти экономика. "Мы только два года, как имеем небольшой рост, который может в любой момент прекратиться в связи с мировыми процессами стагнации и усилением санкций", — отметил Василий Колташов.
Антироссийские санкции, по его мнению, оказывают положительное влияние на экономику, власти вынуждены через импортозамещение развивать промышленность и создавать тем самым рабочие места. Повышение занятости и зарплат населения будет способствовать уменьшению бедности, отметил в интервью "Правде.Ру" Василий Колташов.
По его словам, для кардинальных сдвигов в борьбе с бедностью необходимо реализовывать масштабные проекты, такие как строительство массового жилья, инфраструктуры, например, скоростных железных дорог, которые будут "сжимать" пространство России и тем самым способствовать ее индустриализации.
"Нам, не стоит надеяться, что антироссийские санкции Запад скоро отменит, так как это способ недобросовестной экономической конкуренции", — сказал "Правде.Ру" Василий Колташов.
Западная экономика тоже в далеко не лучшем положении, и политики ищут способы выйти на внешние рынки за счет подавления конкурентов санкциями, резюмировал эксперт в интервью "Правде.Ру".
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Ведущая — обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.
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