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Источник Правда.Ру

Голикова назвала Тыву беднейшим регионом России

Россия » Сибирь » Кызыл

Республика Тыва является беднейшим регионом России, об этом сообщила в ходе своего выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер Татьяна Голикова. 

Голикова назвала Тыву беднейшим регионом России. 398939.jpeg

По озвученным данным, именно этот регион отметился самым высоким уровнем бедности в стране. В 2017 году число бедных граждан достигло в Республике отметки в 41%, в 2018 году это число лишь увеличилось. Однако власти региона утверждают, что в 2024 году уровень бедности в Туве понизится на 10%. 

К числу бедных россиян, отметила вице-премьер, относятся также и те семьи, которые живут за счет выплат социальных пособий. 

Напомним, что в 2017 году более 19 миллионов россиян имели доход ниже прожиточного минимума, что составило 13,2% от всего населения. Относительный риск доходной бедности испытывают 22,1% человек. Правительство обещает, что этот показатель благодаря действию национальных программ к 2024 году снизится в два раза. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты РАНХиГС посчитали, что в России нужно вести пособие по бедности в размере дефицита дохода. Таким образом ежемесячная денежная поддержка поможет в 1,7 раз снизить бедность семей. Общий расход составит 520 миллиардов рублей. Также было предложено создать социальный реестр получателей социальной помощи, в котором была бы вся необходимая информация о гражданине, нуждающемся в помощи. 

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Темы Сибирь Голикова бедность Республика Тыва
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