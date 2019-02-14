Медведев заявил о невидимом для населения росте экономики

Дмитрий Медведев заявил о неудовлетворительном качестве роста российской экономики. Обращаясь к участникам инвестиционного форума "Сочи-2019", премьер министр отметил, что экономика растет уже три года, но "этот рост пока не ощущается нашими гражданами".

По мнению премьер-министра, "люди в нашей стране живут трудно и хотят социальной справедливости", а правительство должно "дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату". С этой целью и реализуются 12 нацпроектов, которые обойдутся бюджету почти в 26 триллионов рублей. Медведев подчеркнул, что реальные результаты проектов граждане должны наблюдать каждый день "из своего окна".

Говоря об инфляции и резком росте цен, обозначившихся в начале 2019 года, премьер назвал эти явления ожидаемыми. Согласно его прогнозу, в следующем году инфляция не превысит 4%.

В числе позитивных новостей глава правительства указал на сокращение внешнего долга более чем на 60 миллиардов рублей за год, низкий уровень безработицы в стране, стабильность финансовых рынков и банковской системы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в сентябре прошлого года Дмитрий Медведев предупредил россиян о начале "тощих годов".

Источник фото: страничка Дмитрия Медведева в facebook.

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