Названы главные признаки неисправных или изношенных тормозных колодок автомобиля

В Fit Service перечислили четыре признака поломки тормозных колодок в автомобиле

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В преддверии лета важно удостовериться в надлежащем состоянии тормозных колодок. Владелец сети автосервисов Fit Service в Москве Алексей Щиголев поделился с "Российской газетой" признаками их износа.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

"Зимой из-за гололеда водители чаще используют тормоза, а весной увеличивается влажность и дороги покрываются смесью грязи и талых реагентов, что приводит к высокому износу колодок после зимы и весны", — говорит Алексей Щиголев.

Главным симптомом проблем с тормозными колодками является снижение тормозного эффекта. Если автомобиль замедляется медленнее или на большее расстояние, чем обычно, это может указывать на неисправность колодок.

Также не следует игнорировать шумы, скрипы, скрежет или стуки при нажатии на педаль тормоза, поскольку они могут свидетельствовать о повреждении колодок. Вибрация педали тормоза или руля при торможении также является признаком проблем.

Тормозные колодки считаются расходным материалом и имеют ограниченный срок службы. Если толщина колодок составляет 3 мм или меньше, их следует заменить как можно скорее.

"Если вы заметили какой-либо из этих признаков, стоит посетить сервисный центр. Однако, если есть подозрения на серьезное повреждение колодок или тормозной системы, лучше не рисковать и вызвать эвакуатор", — подчеркивает Щиголев.

Он также напоминает, что тормозная система является ключевой для безопасности на дороге, а неисправные колодки могут привести к авариям и опасным ситуациям, увеличивая тормозной путь и снижая эффективность торможения.