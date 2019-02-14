Медведев хотел, но не добавил оптимизма в массы

"Много лукавства и не реалистично", "похвально стремление", — статью о стратегических целях развития страны премьера Дмитрия Медведева оценили эксперты "Правды.Ру" Олег Матвейчев и Игорь Николаев.

Премьер-Министр Дмитрий Медведев в авторской колонке в РИА-Новости опубликовал свое видение стратегического развития страны на шесть лет. "Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: "Мне нравится та жизнь, которой я живу", — пишет премьер-министр. Он намерен реализовать эту задачу через рост экономики путем реализации национальных проектов общей суммой 25,7 триллионов рублей.

По словам Медведева, "через шесть лет российская экономика будет обладать мощной "гравитацией", сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа". Премьер называет главные задачи — это улучшение здравоохранения, образования, инфраструктуры (повысить качество инвестиций в основной капитал и их объем до 25% ВВП), "отсечение избыточных требований к бизнесу", увеличение экспорта.

Санкции, по мнению Медведева, сыграли положительную роль: "Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга и снизили зависимость от нефти, внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок". Заключает премьер-министр свою статью фразой, характерной для Павки Кочагина. "Они (национальные проекты) должны усилить Россию. Всех нас. Помочь в достижении стратегических целей развития. Чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали все, что планировали".

Как сказал "Правде.Ру" политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, в статье мало цифр, потому что "народ не очень любит их читать и не воспринимает". Статья носит объяснительный характер и написана, "может быть, даже где-то в излишне поэтической манере", пояснил политолог. Термин "гравитация", использованный премьером, означает "притяжение". Притягательность экономики - это одна из важнейших характеристик экономики. Американская экономика, несмотря на то, что живет в долг — притягательна, а многие африканские страны имеют хороший ВВП, невысокий уровень долга, но они не притягательны для инвесторов, пояснил эксперт.

Олег Матвейчев полагает, что правительство обеспечит финансирование нацпроектов. "Мы уменьшаем долю черной экономики — это очень большой резерв. У нас постоянно растет экспорт, профицит торгового баланса, даже с Америкой у нас растет торговый оборот. Это говорит о том, что у нас здесь большой потенциал".

"На Балтийском флоте было такое постановление, что если патруль нашел пьяного моряка, и он лежал лицом к кораблю, то его не наказывали, потому что он стремился к кораблю все-таки. Здесь в данном случае хорошо, что мы стремимся", — резюмировал эксперт.

Со своей стороны директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев отметил, что в статье Медведева "очень много патетики". Насчет "гравитации", по мнению эксперта, "пока с точностью до наоборот": проведено повышение пенсионного возраста, и 5 лет подряд снижаются реальные денежные доходы населения, отметил Игорь Николаев. По его словам, задача повысить качество инвестиций в основной капитал до 25% ставилась еще в 2012 году, а о вовлеченности в мировую экономику трудно говорить, когда санкционное противостояние растет. К тому же мы вовсе не восстановились, как заявляет премьер. Если взять динамику за 10 последних лет, то прирост ВВП составил 1-1,5%, это не рост, а стагнация, отметил Игорь Николаев.

В нацпректах, продолжил эксперт, присутствует "большая доля лукавства". 12 национальных проектов и 25,7 триллиона рублей не появились ниоткуда, просто "рутинную работу в областях здравоохранения, образования, культуры мы красиво упаковали в нацпректы". Заявлено, что у нас сейчас базовое значение людей, занимающихся физкультурой уже где-то около 40%. "Я никогда не поверю, что у нас уже почти каждый второй систематически занимается физкультурой и спортом", — отметил аналитик.

Так же, по его словам, трудно поверить в резкие скачки к 2024 году по многим показателям. Например, объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах намечено увеличить в два раза, "а у нас объем жилищного строительства в прошлом году упал на 4,9%". Или, допустим, коэффициент рождаемости на одну женщину намечено увеличить до 1,7, но в 2018 году численность населения сократилась в абсолютном выражении.

"Есть желание заразить население оптимизмом. Но под этим желанием серьезной аргументации нет. Красоты много, но, честно говоря, очень много нереалистичного", — резюмировал Игорь Николаев.

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