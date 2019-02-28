При лукавых подсчетах бедных почти нет

Власти не будут бороться с нашей бедностью, если мы их не заставим, сказал в интервью "Правде.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Надо организованно добиваться снижения налогов на бедных и увеличения адресной помощи государства.

Бедными в России считаются граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, примерно в 11 тысяч рублей, таких официально около девяти миллионов человек. Однако на самом деле, по мнению Василия Колташова, к бедным можно отнести до 70 процентов домашних хозяйств. После уплаты налогов, коммунальных платежей, процентов по кредитам и ипотеке, платы за съемное жилье многие семьи располагают доходом меньше уровня бедности. А если в семье есть еще и дети, то положение усугубляется.

— Василий Георгиевич, насущная тема — бедность — заявлена для борьбы во всероссийском масштабе. Один из 12 национальных проектов — демографический, он предусматривает снижение бедности в два раза. А что в России официально считается порогом бедности?

— У нас считается бедным человек, который имеет доходы ниже прожиточного минимума. Этот прожиточный минимум совсем недавно приравнен к минимальной заработной плате. До этого у нас минимальная заработная плата плавала в каких-то совершенно других сферах, а минимальный прожиточный уровень был отдельно.

Это было очень удобно для того, чтобы какой-то губернатор рапортовал, что "рабочие получают в нашем регионе 20 минимальных зарплат", то есть казалось, что там живут какие-то очень богатые люди, хотя на самом деле они едва-едва сводят концы с концами. Теперь бедными считаются те, кто зарабатывает меньше этого уровня.

Если у них получится на члена семьи еще меньше, то они могут выпрашивать у государства пособия. И недавно на Гайдаровском форуме им это и предлагалось — обращаться за адресной помощью. Вы собираете все справки, приходите, доказываете, что дети голодные, а чиновники думают, пожалеть вас или нет. Могут пожалеть — могут 500 рублей дать, могут даже 50 тысяч, а могут 47 рублей, как было недавно в одном из российских регионов.

Это уже на их усмотрение. Никаких гарантий, никаких прав у вас здесь нет, вы просто бедны. А если считать по-честному, то, конечно, бедными являются люди, которые имеют на члена семьи меньше 20 тысяч рублей в месяц. Здесь дело еще и в том, что этот прожиточный минимум посчитан без учета ипотеки или аренды жилья.

Создается ощущение, что либералы, которые составляли эту схему, видят ситуацию так, что всем социализм дал жилье. Хотя уже, наверное, лет двадцать, как люди покупают жилье сами. Мои сверстники практически все приобретали жилье в ипотеку. Выплачивали ее и выплачивают до сих пор.

Поэтому люди имеют в месяц, помимо еды, воды и каких-то тряпочек, расходы еще весьма немаленькие на обслуживание ипотечного долга. И он, по правилам Международной организации труда, должен включаться в прожиточный минимум. Но у нас этого не делается. Если семья придет и скажет, что мы еще ипотеку тянем, им ответят, что это ваши проблемы.

Хитрость еще в том, что такой заниженный прожиточный минимум, с одной стороны, позволяет занизить количество бедных, а с другой стороны, все остальные платят налоги — они же не бедные. Если у вас зарплата выше прожиточного минимума, то вы совсем не бедные. Тринадцать процентов платите, а то и 30 процентов.

— А разве те, у кого ниже, не платят 13 процентов?

— Они, конечно, тоже платят, но они могут выпрашивать у чиновников милостыню.

— Всякие субсидии?…

— Именно милостыню, потому что это им никак не гарантировано, а это не социальные гарантии, не обязанность государства их поддерживать, например, взять на себя оплату аренды жилья или их коммунальных счетов. И в любом случае это совершенно не решает проблему.

Москва — все-таки исключение из правил, а остальная Россия живет в условиях гораздо меньших средств и возможностей. Просто у властей в регионах меньше денег.

И вот так у нас искусственно создана ситуация: якобы бедных почти нет, а все остальные должны платить налоги, и они платят налоги. Они платят налогов очень много, потому что в России — регрессивная шкала налогообложения. В последнее время очень много стали говорить про то, что нам нужны прогрессивные налоги.

Сейчас же если присмотреться, то шкала регрессивная. Чем ты беднее, тем ты больше платишь налогов. И получается так, что у людей с очень скромным доходом — под 50 процентов налогов. Потому что есть налог на имущество физических лиц, налог на автомобиль и еще очень много налогов. Поэтому и сумма выходит очень большая.

Кроме того, 20 процентов при всех покупках мы еще платим НДС. Он не платится, только если покупаешь ценные бумаги и валюту. А с любой другой покупки у всех, включая самых бедных, пятую часть забирает себе государство.

И вы никак не докажете, что живете бедно. С точки зрения чиновников, у нас чуть ли не все богаты, хотя в реальности бедны, конечно, порядка 70-80 процентов населения России, но никто по-честному это не считал.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте и смотрите также:

Скоро год майскому указу Путина. Кто заметил перемены?

Бедность в России: что это такое и как с ней бороться. ВИДЕО