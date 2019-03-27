Визит Путина в Киргизию: встанет ли главный вопрос?

Владимир Путин прибывает в Киргизию 28 марта. Этот визит ставит вопрос о жизнеспособности ЕАЭС в связи с неуправляемой и непроверяемой миграцией.

Зачем России Киргизия как партнер по ЕАЭС

Государственные визиты к партнерам по ЕАЭС — дело нечастое. Вероятно, нынешний самый высокий статус вызван стратегическими вопросами, которые будут обсуждаться. Это, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, двусторонние вопросы, "вопросы, связанные с интеграционными процессами в рамках ЕврАзЭС, и международные вопросы, по которым также будет обмен мнениями".

По сообщениям из Киргизии, ожидается, что Россия инвестирует в проект строительства железной дороги по маршруту "Узбекистан — Киргизия — Китай", в энергетические проекты, которые выведут экономику страны на новый уровень. Что же, в прошлый госвизит экс-президента Алмазбека Атамбаева Москва списала Киргизии все долги, а теперь даст кредиты на экономический рывок. Вопрос — а что взамен? Россия ждет ответных шагов, а не попыток лавировать между геополитическими интересантами.

Вторая военная база на юге, обещание оставить русский государственным языком — это то, что важно и нужно Кремлю? Возможно. Но важно и нужно ли это россиянам, которые не видят реального роста доходов за последние пять лет? Важно и нужно ли это российскому бизнесу? Известно, например, что "Русгидро" не планирует возвращаться в проект строительства ВНК ГЭС. Что касается железной дороги из Китая, то хотелось бы понять, в чем тут выгода для России без захода на ее территорию.

Взаимоотношения с Киргизией — это еще одна попытка понять, зачем нужно принимать в интеграционное объединение страны, ничего не могущие дать России, а требующие от нее только преференций. Только потому, что они "бывшие наши", или затем, чтобы они не переметнулись к США? Так все равно переметнутся, опыт работы с Украиной, Казахстаном и Белоруссией об этом говорит.

Что важно россиянам во взаимоотношениях с Киргизией

Россиянам не очень важно знать, как воспрянет Киргизия после нашей помощи. А, скорее всего, важно донести до властей мнение о том, что массовая миграция из республик Средней Азии ими не приветствуется. Не пересмотреть ли здесь нормы ЕАЭС? А то ведь затащит Кремль в ЕАЭС, допустим, Таджикистан, и тогда проблема приобретет глобальные масштабы.

Киргизские мигранты в России в последнее время негативно воспринимаются в связи с нашумевшим изнасилованием в Якутии, а также "киргизской деревней" в Тульской области и мафией в Москве по печатанию фальшивых документов для мигрантов. Дело в том, что киргизы получили возможность беспрепятственного передвижения по России по своему загранпаспорту как граждане страны члена ЕАЭС. Кроме того, многие из них имеют российские паспорта, которые получали по упрощенной схеме.

Заметим также, что в Киргизии разгорается скандал о возможной продаже киргизских паспортов, с которыми поставить на миграционный учет и обеспечить работой в России экстремистов можно проще простого. Киргизия являлась до последнего времени "дырой на границе" Таможенного союза, через которую ввозились на территорию ЕАЭС не оформленные на таможне китайские товары. В итоге страны-партнеры теряли таможенные сборы и уверенность в том, что ввозились незапрещенные вещи. Все это проблемы безопасности, которые надо обсуждать.

Если сами себя не уважаем, то никто не будет нас уважать

В этом контексте совершенно непонятны действия МВД РФ по амнистии киргизским мигрантам, объявленной прямо перед визитом Путина. То есть они могут вернуться и въехать без нарушений. Уедут те, кто нарушал сроки пребывания, не регистрировался, не платил налоги, за которыми могут быть преступления. И потом не факт, что они не вернутся снова нелегалами. Всего в России, по данным ФМС, проживает более 630 тысяч киргизов.

Наши власти могут прощать долги и строить сомнительные объекты за рубежом для достижения геополитических выгод. Возможно, это нужно. Но россияне обеспокоены не этим, а тем, чтобы мигранты в России не "наглели". Граждане России хотят, чтобы тех, кто нарушает закон, власти депортировали и закрывали предприятия, где работают нелегалы. В СМИ "просачиваются сведения о "резиновых"квартирах", где прописаны десятки гастарбайтеров. Не пора ли провести полномасштабную проверку паспортного режима и посмотреть, не формируются ли в России "гетто" по компактному проживанию мигрантов?

Стратегическое партнерство — это хорошо, но если оно не несет выгод, а несет проблемы, то нужно ли такое партнерство?

Как сказал " Правде.Ру" председатель комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, "наши российские граждане не любят мигрантов, но при этом сами не больно хотят идти работать дворниками, убирать улицы, грузчиками". В этом смысле, по словам депутата, нам приходится проходить путь, который прошла Европа. "У нас с Евразийским экономическим союзом общий рынок труда, поэтому здесь мы обречены на то, чтобы в конечном итоге отменять всякие визовые ограничения, в том числе ограничения на трудовую деятельность, как это сделал тот же Евросоюз", — отметил в интервью "Правде.Ру" Леонид Калашников.

Киргизия должна иметь в этом плане преимущества перед не членами ЕАЭС, продолжил депутат. По его словам, "она тоже много для нас делает. Мы забыли, что несколько лет назад там была американская авиабаза в Канте. А сейчас там наша авиабаза. Плюс они нам дали на Иссык-Куле тоже дополнительную одну небольшую базу".

"Если смотреть статистику с точки зрения нарушений мигрантов и сравнить с нарушениями, совершаемыми нашими уголовниками, то это несопоставимые цифры. Просто мигранты всегда виднее. А помните, наш военнослужащий в Гюмри в Армении убил семью. И люди там тоже вышли с протестами против русских", — резюмировал Леонид Калашников в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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