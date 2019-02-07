Скоро год майскому указу Путина. Кто заметил перемены?

Иностранные журналисты пытаются разобраться, что происходит с российской экономикой, их искренне жаль, потому что мало кто в России это понимает.

Россия движется к "пятилеткам"?

Автор статьи в Нью-Йорк Таймс Эндрю Крамер искренне недоумевает по поводу того, куда движется российская экономика. Международному валютному фонду часто приходится заставлять развивающиеся страны накапливать валютные резервы, пишет он, а в России - пожалуйста, без всякого напоминания: в прошлом году Россия обогнала Китай и стала пятым из крупнейших в мире держателей золотых запасов, указывает автор.

Крамер не понимает, почему РФ не вкладывает эти деньги в экономику, ведь это ведет к "снижению экономической активности страны", которая находится "под воздействием западных санкций". Это в свою очередь "способствует наступлению странного и ориентированного назад в будущее периода - государственного регулирования экономической деятельности". В качестве доказательства этого регулирования автор приводит программу "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (программа по майскому указуВладимира Путина).

Россияне не назвали ее назвали "пятилеткой", но она рассчитана на пять лет и 100 миллиардов капиталовложений "на крупные инфраструктурные проекты", пишет Крамер. Опрошенные им эксперты говорят, что Россия этой плановой государственной политикой "наступает на грабли" советского опыта.

Профанация советского опыта

Нам бы радоваться, но все указывает на то, что возврат к "пятилеткам" происходит лишь по форме, но не по содержанию. Советские пятилетки отличались четким расписанием - куда тратить и за каждую копейку власти отчитывались. Сегодня этого и в помине нет. Если читатель спросит администрацию своего субъекта федерации, региона, муниципалитета, а есть ли у нее паспорта 12 целевых программ (планов) в рамках упомянутой Программы, то вам не ответят. И не только потому, что их в большинстве случаев еще нет, но и потому что они "сырые" или для служебного пользования. Хотя по закону любой гражданин может быть с ними ознакомлен.

То есть, условно есть 100 миллиардов долларов в копилке, но совершенно не понятно на какие "крупные инвестиционные проекты" их будут тратить. Дело в том, что всякие государственные деньги в России - это откаты до 30% при выигрыше тендера, это воровство на заключении фальшивых контрактов, это приватизация "за копейки" введенных за счет государства объектов, это просто нежелание работать.

Взять хотя бы дело, которому дали ход - о краже газа на 34 миллиарда рублей кланом Арашуковых. Или приватизацию другим кланом КЧР - Салпагаровых, предприятия "Канатные дороги Домбая" за 300 миллионов рублей при вложениях государства более одного миллиарда.

Другая проблема - это неосвоение выделенных средств. Вспомним неосвоение гособоронзаказа, программ сноса ветхого жилья, а ведь эти программы - драйверы экономики, дающие реальный рост ВВП и занятости. Не хотят осваивать бюджеты федеральных программ целые регионы, например, Крым. А вот власти Новосибирской области решили начать реализовывать целевую программу "Здравоохранение" с развития санитарной авиации. Хорошо, конечно, но, может быть, лучше развивать медучреждения на местах?

Может быть это саботаж?

О том, что правительственный экономический блок в России не справляется с работой говорит и содержание самого майского указа. Пункт 1 говорит об "улучшении жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно". Получается, что жилищные условия через 6 лет должны улучшить 30 миллионов семей. Если представить, что средняя семья насчитывает 4 человека, получаем, что к 2024 году должны переехать в лучшее жилье 120 млн. человек. То есть почти все население России? Или как правительство намерено добиться "снижения в два раза уровня бедности в Российской Федерации", если в предыдущей период, считая от майского указа 2012 года, наблюдался устойчивый рост бедности, а пенсионная реформа и рост НДС снизит доходы?

Что же остается правительству? Манипулировать цифрами. Так например, недавно ВВП страны по мановению волшебной палочки Росстата за 2018 год вырос на невиданные 2,3%, хотя все прогнозы говорили о максимуме в 1,6-1,8%. Достижение объяснили ростом экспорта, добычи полезных ископаемых, доходов торговли и транспорта. Но это обычный сезонный рост, который быстро растает при неблагоприятной конъюктуре. Обычно о росте экономики в долгую говорит рост энергопотребления, но этого не наблюдается.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташев, в экономике заметен "прагматический поворот".

По словам эксперта, в прошлом году в России было запущено 215 заводов, что меньше в сравнении с показателями 2017 года, примерно, на 25%, но по объему инвестиций - "примерно то же самое". Объявлено о строительстве сети аэропортов в Сибири, "то есть действительно происходят определенные изменения", отметил Василий Колташев.

По борьбе с бедностью, по словам экономиста, стратегия государства выглядит так - нарастим экспорт, вырастут заводы, появится больше рабочих мест - бедность уменьшится. В этой формуле есть один изъян, сказал Василий Колташев. "Надо бы поддерживать внутреннего покупателя, уменьшать налоги на домашнее хозяйство, семьям, где воспитывают двух детей. Посчитайте, сколько денег мы каждый месяц теряем на налоги? Если не хитрить, то 60% от заработной платы будет выходить", -отметил эксперт.

"Надо, чтобы мы покупали российские товары. Но дайте нам эти российские товары, жилье в первую очередь. Расширьте программу материнского капитала, ипотечной поддержки. Вот это может уменьшить бедность и дать толчок экономике. На рост экспорта нельзя надеется, так как есть колебания на мировом рынке, и эпоха еще кризиса не кончилась", - резюмировал Василий Колташев.

Фото:Фото: kremlin.ru

Читайте по теме:

СМИ прогнозируют "голодные бунты" в регионах России

Прогноз-2019: безработица и инфляция вырастут, ВВП упадет

Олигархи или народ: Путин сделал выбор