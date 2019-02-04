ВВП рекордно вырос с 2012 года

4 февраля в Росстате рассказали о рекордном увеличении ВВП России за 2018 год. Так, по итогам прошлого года, ВВП России составил 2,3%. Это максимальное значение, на которое увеличивалось ВВП России с 2012 года.
В Росстате подчеркнули, что рост ВВП оказался больше прогнозов Министерства экономического развития и Банка России, которые прогнозировали рост ВВП на уровне 2%.
Наибольший прирост наблюдался в страховой и финансовой сфере. На втором месте по приросту расположилась сфера общественного питания. Замыкает тройку лидеров по росту — строительная отрасль.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как российскую экономику воспринимают на Западе.
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