ВВП рекордно вырос с 2012 года

4 февраля в Росстате рассказали о рекордном увеличении ВВП России за 2018 год. Так, по итогам прошлого года, ВВП России составил 2,3%. Это максимальное значение, на которое увеличивалось ВВП России с 2012 года.

В Росстате подчеркнули, что рост ВВП оказался больше прогнозов Министерства экономического развития и Банка России, которые прогнозировали рост ВВП на уровне 2%.

Наибольший прирост наблюдался в страховой и финансовой сфере. На втором месте по приросту расположилась сфера общественного питания. Замыкает тройку лидеров по росту — строительная отрасль.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как российскую экономику воспринимают на Западе.

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