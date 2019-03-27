Десять силовиков пострадали при столкновении с митингующими в Ингушетии.

Митинг в столице Ингушетии перерос в несанкционированную акцию протеста, которая продолжалась до утра 27 марта. По оценке правительства республики, на митинг собралось около трех тысяч человек. Сайт "Кавказский узел" приводит цифру 10 тысяч человек. Мероприятие должно было завершиться в шесть часов вечера, но часть митингующих провела на площади всю ночь.
Заявленной целью митинга было выражение протеста против изменений в республиканский закон "О референдуме", которые намеревалось внести в него правительство Ингушетии. Также митингующие требовали вернуть республике территории, отошедшие Чечне после изменения административных границ осенью прошлого года.
Отказ протестующих разойтись перерос в столкновения с представителями силовых структур. Силовики дважды попытались разогнать акцию. Однако, по сообщению "Кавказского узла", прекратилась она лишь после обещания правительства согласовать новый митинг через пять дней.
В результате столкновений десять силовиков пострадали, двое из них оказались в больнице.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о решении Конституционного суда Ингушетии о необходимости проведения референдума по вопросу изменения границ республики.
Источник фото: The Magas Times
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