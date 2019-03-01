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Автор Вадим Горшенин

Кто разваливает Россию через нацвопрос

Политика » Власть

"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.

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Я о ней, собственно, но с совершенно другой, извините, точкой зрения. И попыткой взглянуть на тему с помощью обезоруживающего многих вопроса: "кому выгодно"? Кому выгодно раскручивание напряженности межнациональных и межкультурных отношений в России.

С чего началось

В Махачкале был показан спектакль "Охота на мужчин", который вызвал резкую критику со стороны "борцов за нравственность", в том числе бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и его большой армии поклонников в соцсетях, из-за участвующей в постановке женщины в нижнем белье, которая как-то там приближается в главному герою.

Понятно, что для московской публики это - пфу, даже не приближение к эротике. Понятно, что в российских регионах с преимущественно мусульманским населением с усиливающимся влиянием муфтиятов это - шок.

Реакция

После критического поста Нурмагомедова в комментариях появились исламисты, обещающие зарезать и сжечь "эту мразь". Московские  блогеры в ответ начали писать о "средневековых обезьянах".

Имеем:

Обостряющиеся межнациональные отношения, которые при определенных раскладах могут перерасти в жесткое противостояние, для начала которого, если уж говорить по-взрослому и с политтехнологической точки зрения, необходимо всего-то тысяч десять-двадцать долларов.

И еще раз: с чего всё началось.

Показ именно этого спектакля в Махачкале кто-то да должен был утверждать. То есть вполне определенный чиновник должен был отсмотреть вполне определенный спектакль, сделать выводы, в соответствии с федеральным законом, будут ли задеты религиозные чувства жителей Дагестана, после чего подписать соответствующую резолюцию.

Уверен: все так и должно было быть сделано, иначе, по-моему, - никак. То есть, мы имеем чиновника, на основании подписи которого труппа приглашалась в Махачкалу.

Политтехнология

Для обострения межнациональных отношений необходимо что-то взрывное. То, что возмутит две предполагаемые конфликтующие стороны. Главное условие - это должно быть естественно, т.е. идти не от схемы, где статисты озвучивают то, что говорят технологи.

Необходимо, чтобы главные герои считали, что то, что они говорят, - их решение.

И поэтому вопрос: кто утверждал показ "Охоты за мужчинами в Махачкале" и кто предложил Хабибу Нурмагомедову оценить спектакль и под каким соусом?

Из истории

В 1992-м году, кажется, за несколько месяцев до межнациональных погромов в Андижане (Ферганская долина) я подготовил материал "Где встретимся, Акбар?", в котором предрекались те самые погромы. Из-за многочисленных проволочек он вышел в "Правде" в ту самую ночь, когда погромы уже шли по городу.

Технология их организации была проста. На футбольный матч в Андижан должен был приехать "Пахтакор". Болельщики собрались на стадионе. Кто-то "добрый" снабдил их наркотиками. По "техническим" причинам "Пахтакор" не прилетел в Андижан. Болельщики пошли громить евреев, крымских татар, а потом русских.

Современность

Разжигание ненависти (зарезать, сжечь с одной стороны) и ответ на это ("средневековые обезьяны") мы уже имеем в очень конкретном, локальном случае. Еще два-три таких случая, и почва для пропаганды межнациональной розни готова.

И почва не только для этого, но и для "естественного" разрыва территории толерантной в национальных чувствах, в общем-то, России. Что еще необходимо нашим геополитическим противникам?

Выводы

Что необходимо делать в таких ситуациях?

Первое. Выявить автора провокации, нарушившего закон о чувствах верующих, понимая всю взрывоопасность ситуации на межнациональном фланге на фоне социальной напряженности (см. последний опрос Левада-центра);

Второе. В обязательном порядке в ходе соответствующего совещания в УОП принять решения, как реагировать на взрывоопасную ситуацию - благо есть хорошо финансируемые ботофермы и еще лучше - телеграм-каналы, подотчетные интернет-СМИ, блоки и размещения в федеральных средствах массовой информации.

Третье. Учитывая первые два пункта, противостоять провокации, используя все возможности.

Итоги

По перечисленным выводам - все упущено. Все стороны "повелись" на провокацию. Ожидаем второго акта (а я как-то в предыдущих статусах писал, что взорвать Россию возможно, если чиновники воспринимают свои должности как кормушки в виде, скажем, бюджета каких-нибудь грантов, взяток и т.д.,а не исполнения государевых поручений).

Некомпетентность. Пофигизм. Казнокрадство - три составляющих основы того, как мы, россияне, теряем Россию...

На это раз даже не пишу про роялти. Сотрудники УОП, покажите, пожалуйста, что вы готовы и в силах противостоять реальной угрозе. Пусть даже с девушкой "из палатки Василия", которая отвечает у вас за ботофермы... 

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Темы погром Дагестан исламизм спектакль мусульмане беспорядки Хабиб Нурмагомедов администрация президента национальный вопрос в России
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