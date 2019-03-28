Власти отвратительно работают по ситуации в Якутии - эксперт

Глава Якутии ограничил своим указом деятельность мигрантов , но никак не из Киргизии, отгородиться от последних Якутия не сможет, уверен Андрей Грозин. Работа по ситуации властями региона ведется "отвратительно", сказал эксперт.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов, работающих по патентам. Он будет действовать на протяжении одного года. Ограничения введены по 33 видам экономической деятельности. В "запретный" список попали растениеводство и животноводство, лесозаготовки, рыбоводство, производство пищевых продуктов и напитков, разборка и снос зданий, розничная торговля, предоставление услуг по перевозкам, в том числе такси, медицина и здравоохранение и другое.

Очевидно, что запрет вызван реакцией населения на изнасилование киргизским мигрантом якутянки. Выяснилось, что он ранее уже 13 раз привлекался к ответственности за нарушения КоАП РФ, согласно которому вопрос о выдворении из России граждан других стран должен ставиться уже после совершения двух административных правонарушений.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, "закрыться от Киргизии мы не сможем, потому что значительная часть граждан этой страны уже много лет назад получила российское гражданство".

По мнению эксперта, "накладывать коллективную ответственность на всех киргизов, даже живущих в Якутии, не говоря уже о России, из-за одного подонка, наверное, это слишком". Этого мерзавца надо наказать, чтобы другим неповадно было, а так же разобраться с тем, почему он так долго не выдворялся из страны и где нелегально работал. Это работа спецслужб, которые работают "недостаточно эффективно", отметил Андрей Грозин.

По его словам, местные власти проявили себя "просто отвратительно", да и центр "прошляпил". "Зачем местные власти выводили людей на стадионы, а потом пытались оправдать это тем, что надо с людьми разговаривать? Посиделки вполне могли закончиться серьезными погромами", — сказал эксперт. Подобная ситуация может повториться в любом регионе России в любой момент, поэтому необходим четко отработанный алгоритм реакции на подобные вещи, сказал Андрей Грозин.

"Сейчас эту тему начинают вбрасывать, используя любые возможности. В ней заинтересованы очень многие внешние игроки и на Западе, и на Востоке, поскольку это отвлекает ресурс, раскачивает устойчивость социума, способствует росту регионального сепаратизма и так далее, и тому подобное", — продолжил Андрей Грозин.

Эксперт добавил, что говорить о том, что какие-то этносы более криминальные, не получается. Согласно статистике 5-6 % от всех мигрантов любого этноса нарушают закон в стране пребывания, и это общемировая практика. Амнистии МВД для мигрантов в России, по словам Андрея Грозина, это "обычная практика". Для таджиков, например, такая амнистия была проведена в прошлом году. Бишкек получил свою перед визитом Путина. "Как страна-член ЕАЭС Киргизия потребовала, чтобы отношение к ее трудовым мигрантам не отличалось от отношения к мигрантам страны, которая в ЕАЭС не входит".

"Каждый старается получить от России какие-то преференции, поскольку трудовые мигранты — это деньги, которые приходят в страну. Для Таджикистана и Киргизии, суммы этих переводов сопоставимы и даже превышают общую доходную долю бюджета по другим позициям. Для киргизов трудовая миграция — это как для казахов нефть", — резюмировал Андрей Грозин.

Отметим, что киргизским мигрантам не требуется оформление патента, как гражданам страны члена ЕАЭС, а срок их временного пребывания определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем. Также киргизские трудовые мигранты освобождены от процедуры признания документов об образовании. Киргизские граждане с 2015 года - свободные соискатели вакансий на евразийском рынке труда, так что указ главы Якутии их не касается.

Напомним, что после преступления в столице республики прошло два митинга, организованных властями. Одна из этих акций протеста собрала порядка 6 тысяч человек, люди активно выражали свое возмущение тем, как гастарбайтеры ведут себя на территории республики. Однако не менее они возмущались, когда на следующий дедь около треть автобусов не вышли на улицы города. Гастарбайтеры опасались насилия.

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