Ольга Богданова: в театре зрители сразу отвечают на твое творчество

Театр — это живое общение со зрителями. Театральная жизнь не остановилась во время коронавируса. Артисты общаются со зрителями онлайн, в том числе в прямом эфире видеостудии Pravda.ru. И актуальней стал спор о взаимодействии и противодействии театра и кино. А еще многих зрителей интересует: пьют ли артисты во время спектакля? Об этом и многом другом рассказала народная артистка России, актриса Центрального академического театра Российской Армии Ольга Богданова.

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Ольга Богданова: искусство каждый воспринимает по-своему

— Очень многие пользователи комментируют наш эфир, пишут о своем отношении к театру. Оказывается, у нас — столько театралов! Пишут, что театр — это всегда духовно-эмоциональный рост…

— Да. Это — прекрасно. Зрители — такие благодарные…

Театр и кино

— А почему? Это ведь тоже есть дискуссия вечная: кино или театр. Я слышала, что многие актеры принципиально не хотят сниматься в кино, театральные актеры считают, что кино выхолащивает эмоции.

— Считается по какому-то штампу, что кино использует то, что ты уже наработаешь в театре. Именно в театре ты расцветаешь пышным цветом, наполняешься какими-то творческими соками, там ты постепенно растешь и хорошеешь, а потом кино просто берет тебя с тем багажом, который ты накопил в театре.

Театральные актеры действительно любят театр больше, чем кинематограф. Но мне кажется, не поэтому, а потому, что в театре сразу же идет живой ответ на твое творчество: ты играешь, и тебя воспринимают зрители, на тебя реагируют синхронно.

Вот этот момент соединения со зрительным залом очень дорог, он очень приятен, он дает большой жизненный тонус.

Если спектакль прошел хорошо, ты уходишь из театра, совершенно не уставшей, а наполненная силами. Тебе хочется сразу снова сыграть этот спектакль.

Смех и слезы — жизнь и театр

— Зритель должен плакать и радоваться, но главное — додуматься до того, до чего раньше не мог додуматься?

— И так — тоже. Если зритель плачет, это — тоже очень хорошо. Слезы открывают в душе зрителя какой-то клапан, и легче человеку делается. Слезы — это потрясающе! Если зрители плачут, это — естественно, по-настоящему. Так же — и смех. Смех и слезы — это здоровые, хорошие эмоции. Дай Бог, чтобы больше такого было на наших выступлениях.

— Наш пользователь спрашивает: зритель должен видеть ровно то, что ему показывают актеры и режиссеры, и чувствовать то, что он должен чувствовать по замыслу режиссера?

— В идеале — да. Конечно, мы стараемся донести до зрителя все, что мы хотим. Но если зрители иногда что-то видят свое, другое, да ради Бога, это — живой процесс.

— Художник может написать картину, заложить одну мысль…

— Да, можно вложить в картину одну мысль, а потом все смотрят по-разному, и каждый по-своему это видит.

— И музыка — точно так же.

— И музыка, и театр — это все живое. Это пусть каждый воспринимает, как хочет, пусть каждый вкладывает что-то свое. Главное — не остаться равнодушным ни одной стороне, ни другой.

— Вы не устаете долго играть одну роль? Ведь какой-то спектакль вы даете уже в сотый или трехсотый раз, говорите одинаковые диалоги и монологи, участвуете в тех же сценах. Бывает так, что вы произносите какую-нибудь красивую речь уже на автомате, а сами думаете о чем-нибудь другом?

— Конечно, если быть честной, откровенной, в жизни бывает все. Иной раз думаешь о другом, такое тоже случается. Но все равно свойство спектакля — как-то тебя захватить.

И даже если у тебя — большие проблемы, что больше и думать ни о чем не можешь, все равно, не весь, конечно, спектакль, но где-то вдруг возникнет какая-то крошечная секунда, когда у тебя вдруг ушли все твои бытовые мысли. И даже если это будет всего одна секунда, это — чудо и счастье.

А после хорошего спектакля реально не хочется разойтись, хочется еще посидеть, поговорить, что-то обсудить… Кто-то говорит, что хочется выпить рюмку. Немного, конечно, можно. Но это — не дай Бог культивировать.

Пить или не пить, вот в чем вопрос!

— Можно после спектакля выпить?

— После спектакля можно, конечно. У нас существует такая смешная театральная поговорка: можно пить до спектакля, после спектакля и во время спектакля тоже можно, лишь бы не вместо спектакля.

Но это — шутка. На самом деле, если кто-то хочет, можно выпить бокал вина после спектакля.

— А перед спектаклем?

— Нет, конечно. Ну что вы!…

— А если во время спектакля актеры по сценарию пьют что-то алкогольное?

— Ни в коем случае.

— Они пьют воду?

— Они пьют на сцене воду или чай, это — обязательно.

— Чай — это коньяк?

— Чай — это коньяк. Но во время спектакля и до спектакля пить категорически нельзя по правилам. И это — правильно. При алкоголе нарушается восприятие и выражение, эмоциональное состояние, что-то еще чуть-чуть, но уже совсем не то получается. Это — отвратительно. Если артист под хмельком, то сразу идет перекос какой-то.

— А для храбрости и драйва, для идеи и эмоций — вроде бы как раз…

— Не знаю. Я говорю, как я чувствую. Для храбрости, может быть. Но мне кажется, только все уже не так идет. Хотя в это время как раз кажется, что ты играешь очень хорошо. Понятно, что в жизни у каждого актера и вообще любого человека когда-то бывала неосторожная рюмка.

Нет таких, которые прямо уж совсем чисты. Но человек трезвый, чистый и естественный очень правильно существует. И он не упивается своей игрой, не будет думать: ах, как я сейчас сказал, сыграл… Нет, алкоголь — это жуткий вред, тут даже говорить нечего. Нет-нет, он не несет ничего хорошего.

— Меня наши зрители уже обвиняют, что я провоцирую…

— Зато после хорошо сыгранного спектакля может быть радость! Все позади, но еще звучат в твоих ушах аплодисменты. Бывает очень приятно посидеть.

С Таней Васильевой, со Стасом Садальским мы играем антрепризный спектакль "Неисправимый лгун".

Нам даже как-то грустно расстаться сразу. Мы обязательно чего-нибудь там по бокальчику выпьем. Спектакль идет крайне редко. Мы редко встречаемся, поэтому нам все это — в радость.

Мы видим друг друга, играем… Потом, после этого успеха невероятного, посидим, поболтаем, у нас это на повышенном эмоциональном фоне идет. Очень здорово!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев