Ольга Богданова: искусство каждый воспринимает по-своему

Театр в период коронавируса тоже отправили на карантин, актеров на самоизоляцию. Театральная жизнь впала в летаргию или приняла другие формы? Почему артисты главного военного театра России ездят в горячие точки? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире ответила народная артистка России, актриса Центрального академического театра Российской Армии Ольга Богданова.

В плену у коронавируса: Как живет театр на карантине?

И получился настоящий театр и живой контакт со зрителем на интернет-площадке видеостудии "Правда.Ру".

Читайте начало интервью:

Коронавирус на сцене и в жизни

Ольга Богданова: зрители для нас — все

Карантин в театре — время поговорить о сцене

Театру Армии карантин не страшен — к войне не привыкать

— Ольга Михайловна, часто артисты вашего театра ездили в горячие точки. Они делали это по служебной обязанности, по собственному желанию или деньги зарабатывать?…

— Что вы! Никаких денег. Кто же мог думать о деньгах?… Просто так — по зову своего сердца, что называется. Нас спрашивали: поедешь? Мы отвечали: поедем обязательно. Другого ответа не было. Мы и сейчас — в прекрасном контакте с Министерством обороны. Я всегда хочу что-то сказать нашим военным, пользуюсь каждым случаем, и что удивительно, они слушают и учитывают.

Театр Армии

Многие нас спрашивают, что может быть общего между театром и армией. Театр — это одно, Армия — это другое. Но как-то это слилось на протяжении всей нашей истории: никогда Министерство обороны не ставило нам никаких преград, никаких палок в колеса, никогда не запрещало ничего ставить.

Нас уважали, мы всегда ставили то, что мы хотели. И когда, допустим, Ион Друцэ еще вообще нигде не ставился, не игрался, даже был какой-то нежелательный, у нас уже вовсю шли пьесы Иона Друцэ. Что мы хотели, то мы и ставили.

Конечно, мы готовимся к великому празднику — 75-летию Победы в едином, я считаю, строю, потому что это — вахта памяти, которая продолжается. Сейчас строится храм в парке "Патриот". И каждый будет поименно назван. Это — грандиозная, конечно, идея. И она грандиозным образом претворяется в жизнь.

История семьи — воспоминание любви

Я так счастлива, что мне удалось принести фотографию мамочки и папочки своих, которые прошли войну. Папа воевал всю войну, а мама была труженицей тыла. Они познакомились в сибирском селе Маслянино и полюбили друг друга.

Война — это несчастье, горе, голод, холод… Но у них была такая любовь, которая прошла у них через всю жизнь. Видимо, все самое настоящее происходит в минуту испытаний.

— Наверное, то поколение очень отличалось от нас и от нынешней молодежи. Хотя и сейчас, конечно, есть очень разные люди, есть семьи, где много настоящей любви. Но, к сожалению, по-разному бывает.

— Нет-нет, такое не повторяется. Когда я об этом рассказываю, то потом сама думаю, вряд ли мне поверят, что вот так бывает. Но я же все это видела своими глазами. Мои родители на моих глазах прожили такую жизнь. О такой любви можно только мечтать.

Пророческая сила искусства

— Вы — счастливый человек. У нас — очень много комментариев от зрителей. Люди сожалеют о том, что театр закрыт на карантин, надеются, что прошлые репетиции и нынешняя подготовка ролей дома на самоизоляции не пройдут вхолостую.

Еще пишут, что актеры театра ловят потребности людей. Удивительно сказано. Возможно, имелось в виду, что сами режиссеры и артисты могут даже не догадываться об этом…

— Да?… Вы это так восприняли, а я другое подумала. Действительно интересно и глубоко сказано. Я этот комментарий поняла, что когда человек приходит в театр, он иногда в самом себе открывает то, чего он даже не догадывался, что у него это есть.

— Что он будет плакать на спектакле.

— Что он будет плакать, например. Сколько раз такое было на некоторых наших спектаклях. Мне рассказывал даже очень высокого ранга генерал, что никогда от себя такого не ожидал, но на спектакле "Филумена Мартурано" он два раза плакал. Даже сказал мне (извините, но я не могу не повторить), что Софи Лорен отдыхает.

То есть — мы сыграли так весело, очень красиво и эффектно, просто потрясающе все получилось. У нас какие-то вещи, которые его безумно задели. Это лично его так коснулось, что он не ожидал от себя.

Я этот комментарий почему-то так поняла. Может быть, в свою пользу как-то решила. Или действительно иногда бывает, что актеры думают об одном, а зритель воспринимает совершенно иначе. Так тоже бывает в искусстве.

— Я была на спектакле "Госпожа Министерша". Там персонажи все время бегали по сцене, весь спектакль бегали, то одно, то другое правительство. А на следующий день у нас — смена правительства.

— Это — просто предвестник. Да, случаются и такие совпадения. Я там тоже играю.

— Там совершенно явно ощущается революционный дух. Искусство бывает пророческим. Хотя автор одно закладывает, режиссер ставит по своему, а актеры свое добавляют. Или вы делаете так, как режиссер сказал?

— Да, но все равно мы свое-то вносим.

— А зритель увидит то, что он захочет увидеть, что его лично затронет и будет волновать.

— Конечно, что ему ближе. Искусство всегда каждый проецирует на себя. Поэтому часто бывает, что находит ответы на вопросы, которые долго не мог разрешить.

— Каждый видит такое, что вы даже и близко не предполагали.

— Да, безусловно. Так тоже можно отнестись. Но главное, чтобы все было не вхолостую. Главное, что каждый что-то вложил: автор и режиссер вложили в целом, актеры каждый свое добавили, и в итоге зрители получили и оценили.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев