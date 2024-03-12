Прага пошла по пути разрушения отношений с Братиславой, выполняя указания США

Чехия пошла на конфронтацию со Словакией

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала решил поучать словацкого коллегу Роберта Фицо, как ему вести внешнюю политику, и поплатится за это.

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Прага отменила правительственные консультации с непослушной Братиславой

Разногласия в ЕС по Украине наиболее ярко выражаются в существенных отличиях позиций близких друг другу Словакии и Чехии. Развод между этими странами из бывшей Чехословакии 30 лет назад был мирным, и они всегда придерживались примерно одинаковых внешнеполитических позиций: состояли в Вышеградской группе, которая отстаивала свои интересы.

Но с началом прокси-войны Запада против РФ на Украине, многое было переосмыслено. Словаки привели в прошлом году к власти национально ориентированного Роберта Фицо, а в Чехии в дополнении к русофобу Петру Фиале президентом стал экс-натовец Петр Павел. После этого Словакия стала придерживаться примерной позиции Венгрии: Украине нужен мир, поэтому не надо ей поставлять оружие, а Чехия поддержала Эмманюэля Макрона в эскалации и сейчас выступает организатором поиска на стороне снарядов для Украины.

Разногласия дошли до отмены Прагой запланированных совместных чешско-словацких правительственных переговоров. Фиала пояснил, что одной из причин явилась встреча на прошлой неделе главы российской дипломатии Сергея Лаврова со словацким коллегой Юраем Бланаром. И премьеру невдомёк, что возникает вопрос:

"Почему Блинкен может встретиться с Лавровым, а словацкий министр не может?"

Налицо желание Праги управлять политикой Братиславы с позиции "старшей сестры".

"Мы ясно даём понять, что стоим на стороне Запада. Роберт Фицо видит это совершенно по-другому", — отметил Фиала.

То есть "атата" Фицо выдано по полной — пока устное.

Словаки встретят демарш Чехии с недоумением

Несомненно, что словаки встретят этот демарш Праги с недоумением.

И дело не только во внешнеполитическом суверенитете, а в том, что Чехия обязана смягчением энергетического кризиса Словакии. Именно через её территорию идёт российский газ в соседнюю страну, и нефть Чехия получает по южной нитке "Дружбы" через Словакию. А также нарасхват покупает словацкие нефтепродукты, сделанные из этой же более дешёвой российской нефти.

Налицо лицемерие властей Чехии, которые заявляют, что с зависимостью от российских энергоносителей покончено, "агрессор наказан".

Чешскому руководству хорошо известно из опросов, что только 10% населения в ЕС верят, что "Украина победит". И в Праге также не верят, но всё равно хотят, чтобы украинцы умирали, как и русские. Словаки это видят как пособничество Западу в уничтожении славян под видом ослабления России, чтобы она "не представляла угрозы".

Фиала проиграет выборы в следующем году

В следующем году в Чехии состоятся парламентские выборы, и нынешний лидер опросов общественного мнения Андрей Бабиш уже успел раскритиковать правительство Чехии за конфронтацию со Словакией. Коалиция Фиалы сейчас набирает не более 13-17 % голосов поддержки, в том числе из-за позиции против фермерских протестов.

По мнению экспертов, нынешнее недоверие населения к правительству Фиалы является исключительным. С 1990-х годов столь низкие цифры наблюдались только во время крупных правительственных кризисов, но сегодня непопулярность правительства объясняется недовольством экономической ситуацией, которая вызвана неумной политикой в отношении РФ.

Бывший президент Чехии Милош Земан отметил, что "правительство Фиалы пошло по пути разрушения, потому что оно не может строить".

По его словам, "прерывание чешско-словацких отношений является грубой политической ошибкой. Никто не может диктовать правительству суверенной страны, как оно должно себя вести".

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