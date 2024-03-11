Глава словацкого оборонного ведомства рассказал, как избежать появления западных военных на Украине

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк нашёл замену идее об отправке на Украину войск НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
По мнению словацкого военачальника, западные государства, которые поддерживают Киев, могут отправлять на родину боеспособных украинцев.
При этом глава Минобороны Словакии предупредил, что отправка войск НАТО на Украину станет грубым пересечением "красных линий", и может привести к глобальным боевым действиям.
Также Калиняк призвал искать мирный способ остановки украинского конфликта.
Напомним, ранее российский политолог усомнился в том, что войска НАТО появятся на Украине. Это может вызвать серьёзный ответ со стороны России, сказал эксперт. Подробнее об этом читайте в материале Pravda.Ru.
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