В Германии убили двух украинских солдат, проходивших реабилитацию.
В баварском городе Мурнау убиты двое граждан Украины, подозреваемый - гражданин России. Обе жертвы жили в районе Гармиш-Партенкирхен. Солдаты были найдены с колото-резаными ранениями на территории торгового центра.
36-летний мужчина скончался на месте, второй пострадавший умер в больнице. Германская полиция отрабатывает "русский след". Полиция задержала подозреваемого - 57-летнего россиянина, который живет недалеко от места преступления. Германские власти очень заинтересованы в усилении градуса русофобии в контексте июньских выборов в европарламент.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.