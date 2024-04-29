В Германии убиты двое солдат ВСУ на реабилитации

В Германии расследуют убийство двух украинцев

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В Германии убили двух украинских солдат, проходивших реабилитацию.

Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В баварском городе Мурнау убиты двое граждан Украины, подозреваемый - гражданин России. Обе жертвы жили в районе Гармиш-Партенкирхен. Солдаты были найдены с колото-резаными ранениями на территории торгового центра.

36-летний мужчина скончался на месте, второй пострадавший умер в больнице. Германская полиция отрабатывает "русский след". Полиция задержала подозреваемого - 57-летнего россиянина, который живет недалеко от места преступления. Германские власти очень заинтересованы в усилении градуса русофобии в контексте июньских выборов в европарламент.