Топ косметических процедур, которые стоит успеть сделать до лета

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Косметические процедуры, которые вы успеете пройти в мае

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Не тайна, что многие косметические процедуры становятся недоступными в летнее время из-за интенсивного воздействия солнечных лучей. Косметолог Светлана Соловьева поделилась лучшими процедурами, которые вы еще успеете сделать до начала лета.

Косметические процедуры, которые вы успеете пройти в мае
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Мезотерапия остается одной из самых востребованных процедур для тех, кто стремится сохранить кожу в отличном состоянии и отложить посещение пластического хирурга. Светлана подчеркивает важность выбора препарата в зависимости от потребностей кожи и рекомендует довериться экспертному мнению косметолога. Начиная с мая, рекомендуется ограничиться витаминными коктейлями, избегая ретиноловых процедур.

Биоревитализация также заслуживает внимания для поддержания упругости кожи. Этот метод решает проблему обезвоженности на продолжительное время, благодаря введению гиалуроновой кислоты, притягивающей влагу. Хотя процедуру можно проводить и летом, лучше выполнить ее до наступления летнего сезона.

Нитевой лифтинг становится отличным выбором для поддержания контура лица. Эта процедура не имеет жестких ограничений на сезон и позволяет достичь хороших результатов без значительной реабилитации. Однако рекомендуется провести нитевой лифтинг за полтора месяца до начала летнего отпуска.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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