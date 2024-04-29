Золото может стать ещё дороже: названо влияние инфляции в США на стоимость драгметалла

Эксперт предрёк высокие цены на золото из-за инфляции в США

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продолжение роста инфляции в США может спровоцировать достижение цены на золото новых исторических максимумов в течение года, по мнению главного стратега инвестиционной компании "Вектор Икс" Максима Худалова.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В апреле цена золота уже установила рекорд, превысив 2,4 тысячи долларов за унцию, под влиянием кризиса на Ближнем Востоке и ожиданий изменений в политике ФРС США, сообщает РИА Новости.

Несмотря на текущую коррекцию цен из-за укрепления доллара, золото остаётся выгодным, так как его стоимость значительно превышает себестоимость производства, даже у самых дорогостоящих добытчиков.