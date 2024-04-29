Ваша собака страдает от боли: как понять это по первым признакам

Не всегда легко заметить, что собака страдает — иногда хозяева просто не понимают, что животное испытывает боль. Важно внимательно наблюдать за его поведением.
Для этого не требуется специальных знаний ветеринарии, чтобы заметить проблемы со здоровьем у домашнего животного.
"Животные могут сигнализировать владельцу о своих недомоганиях. Важно уметь правильно интерпретировать эти знаки и не дожидаться крайних мер, когда собака уже не может терпеть боль и использует все возможные способы, чтобы показать свои страдания", — отметил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Отказ от еды или изменение настроения — это не единственные признаки.
Например, если ваш питомец обычно любит, когда его чешут за ушами, но вдруг начинает резко реагировать на это, возможно, стоит проверить его на предмет болезненных ощущений. Острая боль может проявляться при любых прикосновениях.
Кроме того, даже собака с хорошим аппетитом может вдруг отказаться от еды.
Высокая активность может также быть признаком беспокойства, особенно если ранее животное было неактивным.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.