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Ваша собака страдает от боли: как понять это по первым признакам

Ветеринары рассказали, как понять, что у собаки что-то болит

1:14
Зоосфера » Собаки

Не всегда легко заметить, что собака страдает — иногда хозяева просто не понимают, что животное испытывает боль. Важно внимательно наблюдать за его поведением.

Ветеринары рассказали, как понять, что у собаки что-то болит
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Для этого не требуется специальных знаний ветеринарии, чтобы заметить проблемы со здоровьем у домашнего животного.

"Животные могут сигнализировать владельцу о своих недомоганиях. Важно уметь правильно интерпретировать эти знаки и не дожидаться крайних мер, когда собака уже не может терпеть боль и использует все возможные способы, чтобы показать свои страдания", — отметил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Отказ от еды или изменение настроения — это не единственные признаки.

Например, если ваш питомец обычно любит, когда его чешут за ушами, но вдруг начинает резко реагировать на это, возможно, стоит проверить его на предмет болезненных ощущений. Острая боль может проявляться при любых прикосновениях.

Кроме того, даже собака с хорошим аппетитом может вдруг отказаться от еды.

Высокая активность может также быть признаком беспокойства, особенно если ранее животное было неактивным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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