Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выставка американского танка в Москве едва ли порадует американских промышленников
Николь Кидман впервые вывела в свет своих дочерей
Рецепт пирога с мясом
Техники сохранения молодости доступные каждому
Милла Йовович назвала дочерей Брюса Уиллиса классными и замечательными девушками
Курбан Омаров готовится стать отцом: бывший муж Бородиной анонсировал беременность
Зачем нужна крышка двигателя: функции, которые вы могли не знать
Жизни силовиков, пострадавших от рук террористов, ничто не угрожает
Утренняя растяжка бедра для тех, кто работает сидя
Ароматный борщ на костном бульоне: без картофеля, с добавлением фенхеля и сельдерея. Получается очень вкусно!

Как приготовить вкусный борщ на костном бульоне

1:28
Еда

Этот красно-розовый суп содержит два полезных ингредиента, повышающих иммунитет: костный бульон и свёклу.

Как приготовить вкусный борщ на костном бульоне
Фото: flickr by Лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Костный бульон готовят из костей животных, в частности используя сахарные косточки. Его часто используют в качестве основы для супов и подливок, но некоторые пьют его отдельно. Свёкла является отличным источником питательных веществ, важных для укрепления иммунитета, таких как железо и витамин С.

Ингредиенты

  • 5 зубчиков чеснока, измельчённых,
  • 4 стебля сельдерея, нарезанных,
  • 3 нарезанные свёклы,
  • 3 нарезанные моркови,
  • сок 1/4 лимона,
  • 1 луковица, нарезанная кубиками,
  • 1 луковица фенхеля, тонко нарезанная,
  • 1-2 литра говяжьего костного бульона,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • молотый чёрный перец,
  • морская соль.

Приготовление

  1. В сковороде нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла, добавьте лук, сельдерей, фенхель и морковь. Посолите и поперчите. Тушите 2-3 минуты. Добавьте чеснок и обжаривайте ещё 1-2 минуты.
  2. Переложите приготовленные овощи в кастрюлю, затем добавьте костный бульон и свёклу. Варите 1,5 часа.
  3. Как только овощи станут мягкими, добавьте лимонный сок и оставшееся оливковое масло.
БОРЩ без секретов. Как Приготовить Самый Вкусный Борщ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
Последние материалы
Курбан Омаров готовится стать отцом: бывший муж Бородиной анонсировал беременность
Зачем нужна крышка двигателя: функции, которые вы могли не знать
Жизни силовиков, пострадавших от рук террористов, ничто не угрожает
Утренняя растяжка бедра для тех, кто работает сидя
В Германии расследуют убийство двух украинцев
Милош Бикович сыграл секретного агента в историческом детективе "Красный шелк"
Ветеринары рассказали, как понять, что у собаки что-то болит
Косметические процедуры, которые вы успеете пройти в мае
Как приготовить вкусный борщ на костном бульоне
Эксперт предрёк высокие цены на золото из-за инфляции в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников