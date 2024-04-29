Ароматный борщ на костном бульоне: без картофеля, с добавлением фенхеля и сельдерея. Получается очень вкусно!

Как приготовить вкусный борщ на костном бульоне

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот красно-розовый суп содержит два полезных ингредиента, повышающих иммунитет: костный бульон и свёклу.

Фото: flickr by Лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Костный бульон готовят из костей животных, в частности используя сахарные косточки. Его часто используют в качестве основы для супов и подливок, но некоторые пьют его отдельно. Свёкла является отличным источником питательных веществ, важных для укрепления иммунитета, таких как железо и витамин С.

Ингредиенты

5 зубчиков чеснока, измельчённых,

4 стебля сельдерея, нарезанных,

3 нарезанные свёклы,

3 нарезанные моркови,

сок 1/4 лимона,

1 луковица, нарезанная кубиками,

1 луковица фенхеля, тонко нарезанная,

1-2 литра говяжьего костного бульона,

2 столовые ложки оливкового масла,

молотый чёрный перец,

морская соль.

Приготовление

В сковороде нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла, добавьте лук, сельдерей, фенхель и морковь. Посолите и поперчите. Тушите 2-3 минуты. Добавьте чеснок и обжаривайте ещё 1-2 минуты. Переложите приготовленные овощи в кастрюлю, затем добавьте костный бульон и свёклу. Варите 1,5 часа. Как только овощи станут мягкими, добавьте лимонный сок и оставшееся оливковое масло.