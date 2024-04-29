Ароматный борщ на костном бульоне: без картофеля, с добавлением фенхеля и сельдерея. Получается очень вкусно!

Этот красно-розовый суп содержит два полезных ингредиента, повышающих иммунитет: костный бульон и свёклу.
Фото: flickr by Лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Костный бульон готовят из костей животных, в частности используя сахарные косточки. Его часто используют в качестве основы для супов и подливок, но некоторые пьют его отдельно. Свёкла является отличным источником питательных веществ, важных для укрепления иммунитета, таких как железо и витамин С.
Ингредиенты
5 зубчиков чеснока, измельчённых,
4 стебля сельдерея, нарезанных,
3 нарезанные свёклы,
3 нарезанные моркови,
сок 1/4 лимона,
1 луковица, нарезанная кубиками,
1 луковица фенхеля, тонко нарезанная,
1-2 литра говяжьего костного бульона,
2 столовые ложки оливкового масла,
молотый чёрный перец,
морская соль.
Приготовление
В сковороде нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла, добавьте лук, сельдерей, фенхель и морковь. Посолите и поперчите. Тушите 2-3 минуты. Добавьте чеснок и обжаривайте ещё 1-2 минуты.
Переложите приготовленные овощи в кастрюлю, затем добавьте костный бульон и свёклу. Варите 1,5 часа.
Как только овощи станут мягкими, добавьте лимонный сок и оставшееся оливковое масло.
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