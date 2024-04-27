Глава ЦБ России прогнозирует уменьшение доли льготных ипотечных программ до 20-30%

Набиуллина: доля льготной может уменьшиться ипотеки до 20-30%

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Доля льготной ипотеки, как предполагает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, может уменьшиться до 20-30%. Она отметила, что в марте такие кредиты составляли 75% от общего объема выдачи.

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Набиуллина ожидает значительного снижения доли льготной ипотеки после перехода от широких программ к более целевым мерам поддержки.

Основная задача регулятора — обеспечить доступность рыночной ипотеки, подчеркнула глава ЦБ. По ее мнению, доля льготной ипотеки должна быть существенно ниже. Она пояснила, что плата за льготные ставки взимается за счет других заемщиков, которые берут кредиты на более высоких условиях. Набиуллина добавила, что подобные меры поддержки должны быть только целевыми.

Решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% принято с учетом завершения широкой льготной ипотеки под 8% годовых, которая завершится 1 июля 2024 года, подчеркнула глава ЦБ.

Если льготная ипотека станет целевой, ее доля, по мнению главы Банка России, уменьшится с 75% до 20-30%. Ранее в Минфине заявили, что доля льготных программ на первичном рынке должна быть снижена до 25%.