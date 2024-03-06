Словацко-чешские отношения под угрозой: Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выпустил видеообращение к Петру Фиале

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выступил с осуждением политики Чехии и заявил, что действия чешского правительства ставят под угрозу словацко-чешские отношения.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил решение чешского правительства отменить совместное заседание кабинетов министров, утверждая, что оно обусловлено противоположными взглядами на конфликт в Украине.
Словацкий кабмин открыто выступает за мир, в то время как Чехия непосредственно заинтересована в конфликте.
В видеообращении к своему чешскому коллеге Петру Фиале, опубликованном в соцсетях, Фицо обвинил чешское правительство в том, что оно ставит под угрозу двусторонние отношения из-за своей поддержки военных действий на Украине. В то же время, по его словам, словацкое правительство открыто выступает за мирное урегулирование.
"Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире", — сказал Фицо.
Он добавил, что чешское правительство уведомило словацкую сторону о своем решении отложить совместное заседание, первоначально запланированное на апрель, на неопределенный срок. В качестве причины было указано расхождение во взглядах на украинский конфликт.
Фицо заявил, что Словацкое правительство никогда не пойдет на компромисс в вопросах двухсторонних отношений, которые имеют глубокие исторические корни. Он так же добавил, что решение Чехии не повлияет на независимую внешнюю политику Словакии.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил на пресс-конференции, что его правительство отказалось от проведения совместного заседания из-за существенных разногласий во внешнеполитических взглядах.
"Нельзя делать вид, что существуют выразительные различия во взглядах по некоторым ключевым внешнеполитическим темам", — сказал он.
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