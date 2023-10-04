Юрист Капустин: Армения в МУС будет судить Россию за пособничество "геноциду" армян

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Армения обвинит российских миротворцев в пособничестве "геноциду" армян в Нагорном Карабахе и будет привлекать их к ответственности по ордерам МУС, считает юрист-международник Анатолий Капустин.

Фото: Telegram-канал издания "Русская Весна"

Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин рассказал Pravda.Ru, что Римский статут Международного уголовного суда (МУС) был подготовлен и принят в 1998 году на конференции, которая проводилась под эгидой Организации Объединённых Наций. В 2001 году он вступил в силу.

По словам юриста, этот суд "сейчас довольно активно себя ведёт", но у него не так много решений, которые он смог реализовать. Тем не менее "они достаточно активно используются, в том числе и в пропагандистских целях".

Анатолий Капустин напомнил, что Россия отозвала своё решение о подписании статута и не является ни его подписантом, ни участником. Кроме России, не участвуют в МУС Соединённые Штаты Америки, Китай, Индия и т. д.

Что касается Армении, то, присоединяясь к статуту, армяне хотят "каким-то образом воздействовать на Азербайджан", отметил эксперт.

Не давая оценку этим желаниям, Анатолий Капустин подчеркнул, что последствия могут отразиться на двусторонних отношениях РФ — Армения. Судя по пропагандистским статьям в армянских СМИ, Анатолий Капустин предположил, что Ереван будет требовать в МУС признания того, что присоединение Карабаха к Азербайджану является "актом геноцида".

И отсюда следует, что армяне обвинят российских миротворцев в поддержке так называемых "актов геноцида".

"Это пока не прозвучало открыто, прямолинейно. Но уже есть намёки на то, что во всём виновата Россия, что российские миротворцы ничего не сделали ", — сказал Анатолий Капустин.

По его мнению, Армения хочет сделать Россию соучастником процесса над Азербайджаном в МУС, и это не дружественный шаг в отношении РФ.

"Российские миротворцы понесли потери, поддерживая безопасность всех граждан Нагорного Карабаха невзирая на их национальности. По сути дела, российские миротворцы спасли от уничтожения значительную часть армянского населения, поэтому более вопиющего лицемерия и предательства, чем со стороны Армении, трудно себе представить", — отметил эксперт.

По его словам, возможны и другие недружественные шаги, например, задержание российских военнослужащих или граждан России на своей территории или в иных местах по ордерам МУС.

"Эти побочные моменты могут серьёзно осложнить российско-армянские отношения. И не видеть этого нельзя. Я думаю, что с учётом того, что решение подготовлено новыми "союзниками" Армении, которые армянскими руками хотят наказать Россию, это будет сделано, и это печально", — сделал вывод Анатолий Капустин.

Парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Оппозиция в голосовании не участвовала. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в комментарии прессе сказал, что считает "некорректным" решение Еревана. Песков отметил, что Армения — союзник России и две страны многое объединяет. При этом, добавил он, к действующему руководству страны у Кремля появятся дополнительные вопросы.

20 сентября российские миротворцы, защищая жителей Карабаха, погибли под обстрелом со стороны азербайджанцев. Баку пообещал наказать виновных.

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