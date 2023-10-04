Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Юрист Капустин: Армения в МУС будет судить Россию за пособничество "геноциду" армян

4:03
Мир » Бывший СССР » Армения

Армения обвинит российских миротворцев в пособничестве "геноциду" армян в Нагорном Карабахе и будет привлекать их к ответственности по ордерам МУС, считает юрист-международник Анатолий Капустин.

Юрист Капустин: Армения в МУС будет судить Россию за пособничество "геноциду" армян
Фото: Telegram-канал издания "Русская Весна"

Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин рассказал Pravda.Ru, что Римский статут Международного уголовного суда (МУС) был подготовлен и принят в 1998 году на конференции, которая проводилась под эгидой Организации Объединённых Наций. В 2001 году он вступил в силу.

По словам юриста, этот суд "сейчас довольно активно себя ведёт", но у него не так много решений, которые он смог реализовать. Тем не менее "они достаточно активно используются, в том числе и в пропагандистских целях".

Анатолий Капустин напомнил, что Россия отозвала своё решение о подписании статута и не является ни его подписантом, ни участником. Кроме России, не участвуют в МУС Соединённые Штаты Америки, Китай, Индия и т. д.

Что касается Армении, то, присоединяясь к статуту, армяне хотят "каким-то образом воздействовать на Азербайджан", отметил эксперт.

Не давая оценку этим желаниям, Анатолий Капустин подчеркнул, что последствия могут отразиться на двусторонних отношениях РФ — Армения. Судя по пропагандистским статьям в армянских СМИ, Анатолий Капустин предположил, что Ереван будет требовать в МУС признания того, что присоединение Карабаха к Азербайджану является "актом геноцида".

И отсюда следует, что армяне обвинят российских миротворцев в поддержке так называемых "актов геноцида".

"Это пока не прозвучало открыто, прямолинейно. Но уже есть намёки на то, что во всём виновата Россия, что российские миротворцы ничего не сделали ", — сказал Анатолий Капустин.

По его мнению, Армения хочет сделать Россию соучастником процесса над Азербайджаном в МУС, и это не дружественный шаг в отношении РФ.

"Российские миротворцы понесли потери, поддерживая безопасность всех граждан Нагорного Карабаха невзирая на их национальности. По сути дела, российские миротворцы спасли от уничтожения значительную часть армянского населения, поэтому более вопиющего лицемерия и предательства, чем со стороны Армении, трудно себе представить", — отметил эксперт.

По его словам, возможны и другие недружественные шаги, например, задержание российских военнослужащих или граждан России на своей территории или в иных местах по ордерам МУС.

"Эти побочные моменты могут серьёзно осложнить российско-армянские отношения. И не видеть этого нельзя. Я думаю, что с учётом того, что решение подготовлено новыми "союзниками" Армении, которые армянскими руками хотят наказать Россию, это будет сделано, и это печально", — сделал вывод Анатолий Капустин.

Парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Оппозиция в голосовании не участвовала. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в комментарии прессе сказал, что считает "некорректным" решение Еревана. Песков отметил, что Армения — союзник России и две страны многое объединяет. При этом, добавил он, к действующему руководству страны у Кремля появятся дополнительные вопросы.

20 сентября российские миротворцы, защищая жителей Карабаха, погибли под обстрелом со стороны азербайджанцев. Баку пообещал наказать виновных.

Читайте по теме:

Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?

Война в Карабахе была неизбежна. Что будет с миротворцами России?

Политолог: российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы армения анатолий капустин
Новости Все >
Инвестор из Китая планирует вложить 2,5 млрд рублей в строительство завода автозапчастей в Подмосковье
Глава Херсонской области Сальдо заявил, что солдаты ВСУ не хотят идти в бой
Представитель МИД Захарова заявила, что Армению предал Евросоюз, а не Россия
Станислав Крапивник: Киеву нужны "мясные штурмы" для отсрочки наступления ВС РФ
Полиция не стала открывать уголовное дело в отношении сына Кадырова
В Тюмени начальника базы отдыха ждёт суд после отравления детей хлором
Прокачивание навыков и вдохновляющие коллеги: 6 советов, чтобы сделать рабочую среду более позитивной
Зеленский признал, что Украине не хватает снарядов и средств ПВО
Сальдо: ВСУ усиливают группировку на правом берегу Днепра для его форсирования
Один из диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму, захвачен в плен и допрошен
Популярное
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения

Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".

Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Россия ответит на вызов Армении, которая включилась в проект "анти-Россия"
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ
Сотни соединений: РФ готовит мощное наступление, заявили в США
РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина Олег Володин Учёные: бытовые хлопоты помогают избежать ранней смерти Анастасия Жукова Воспоминания журналиста: "чёрный октябрь" и трагедия российского парламентаризма Рустем Сафронов
Министра обороны Германии разъярило мнение, что с Россией можно было договориться
Русский спецназ объявил охоту на предателя Кузьминова
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Планируется ли дополнительная мобилизация в РФ, объяснил Шойгу
Последние материалы
Представитель МИД Захарова заявила, что Армению предал Евросоюз, а не Россия
Станислав Крапивник: Киеву нужны "мясные штурмы" для отсрочки наступления ВС РФ
Полиция не стала открывать уголовное дело в отношении сына Кадырова
В Тюмени начальника базы отдыха ждёт суд после отравления детей хлором
Прокачивание навыков и вдохновляющие коллеги: 6 советов, чтобы сделать рабочую среду более позитивной
Зеленский признал, что Украине не хватает снарядов и средств ПВО
Сальдо: ВСУ усиливают группировку на правом берегу Днепра для его форсирования
Юрист Капустин: Армения в МУС будет судить Россию за пособничество "геноциду" армян
Один из диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму, захвачен в плен и допрошен
РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников