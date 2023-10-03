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Любовь Степушова

Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?

4:27
Мир » Бывший СССР » Армения

Армения бросила вызов России. Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) — это уже второй пункт "дорожной карты", написанной для Еревана.

Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Фото: minsvyaz.ru

Парламент Армении выполнил второй пункт "дорожной карты"

Парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут МУС, то есть страна присоединилась Международному уголовному суду ООН. Поддержали решение 60 депутатов, против проголосовали 22. Оппозиция не присутствовала на заседании.

Это второй пункт "дорожной карты", написанной для Армении Западом. Первым пунктом была сдача Нагорного Карабаха Азербайджану с целью удаления с Южного Кавказа оттуда российского влияния и российских миротворцев.

Сама Армения убеждает, что МУС тут же, по желанию армян, привлечёт Азербайджан к ответственности "за военные преступления против человечности, совершённые Азербайджаном или азербайджанскими военнослужащими", и обеспечит "превентивный эффект с целью исключения и предотвращения совершения аналогичных тяжких преступлений на территории Республики Армении".

Но Азербайджан не поддерживает Римский статут, поэтому не будет выполнять решений МУС, а к стенаниям западных правозащитников давно привык.

Армения попала в ловушку обещаний Запада — вступайте, и мы вас поддержим через МУС. На самом деле ни одна суверенная страна мира к МУС не присоединилась, потому что законы страны отодвигаются на второй план с выдвижением в приоритет международных. Именно это Армению и удерживало 20 лет от ратификации МУС.

Цель присоединения Армении к МУС — разбить интеграционные проекты России

Международные законы МУС — это западная политика, поэтому понятна позиция Москвы, с которой Ереван имеет союзнические связи в ЕАЭС и ОДКБ.

МИД РФ упрекнул правительство Никола Пашиняна в "серии недружественных шагов". Предложение Армении подписать отдельное соглашение, чтобы Римский статут не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами, было отклонено.

"Сложно представить визит российского руководства в республику, особенно когда депутаты правящей партии призывают арестовать Владимира Путина по требованию Гааги", — отметили в МИД.

Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны, указали в министерстве, но Ереван отказался.

Негативные последствия, которыми угрожает Москва Еревану могут быть самыми разными. Россия косвенно субсидирует экономику Армении, поставляя ресурсы, в том числе газ по льготным ценам. Они могут быть пересмотрены. Россельхознадзор может запретить поставки армянской продукции, что было уже сделано демонстративно в апреле отношении армянской "молочки".

Это не остановит Пашиняна, который будет стенать о "предательстве" России. Армения будет идти и дальше, разрывая связи с РФ, и стараться воплотить в жизнь следующие пункты "дорожной карты":

Вывести Армению из ЕАЭС.

Отменить все межгосударственные соглашения о взаимной военной помощи и сотрудничестве с Россией, добиться вывода российской 102-й военной базы из Армении.

Кто ответит за вызов, брошенный Пашиняном РФ?

Пашинян бросил вызов России, но подготовился ли он к последствиям? Выстроил ли новую систему безопасности, создал ли экономическую и энергетическую безопасность, расширил ли рынок труда, оценил ли возможные региональные изменения? Нет, ничего сделано Пашиняном не было. Он просто выполнял план "анти-Россия".

За его действия по разрыву с РФ ответит армянский народ катастрофическим падением уровня жизни, и это ещё не финал.

Куда побегут армяне, когда Азербайджан приступит к воссоединению с историческими территориями в бывшей Армении, с так называемым "Западным Азербайджаном", а потом пойдёт и на Ереван?

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы армения азербайджан никол пашинян
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