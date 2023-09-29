Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации

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Армения подала жалобу в Международный суд ООН в Гааге, предъявляя иск к Азербайджану в соответствии с конвенцией о расовой дискриминации, в связи с обстановкой в Нагорном Карабахе. В заявлении суда отмечается, что страна просит суд рассмотреть введение временных мер в отношении Баку.

Фото: openverse

"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, вчера обратилась в суд с просьбой о предоставлении временных мер в целях "сохранения и защиты прав, установленных международной конвенцией об устранении всех форм расовой дискриминации", — говорится в заявлении суда, опубликованном в пятницу.

Согласно этим данным, Армения требует от суда принять временные меры в отношении Азербайджана.