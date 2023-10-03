Национальное Собрание Армении ратифицировало Римский Статут и теперь обязуется вополнить предписание МУС по аресту Владимира Путина.
Армения в связи с принятием Римского Статута автоматически обязуется подчиняться решениям Международного уголовного суда. МУС ранее выписал ордер на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Гаагский суд обвинил российского лидера в причастности к депортации детей с территорий, ставших частью России в результате СВО.
Оппозиционные партии Армении не одобрили ратификацию Римского Статута и покинули заседание во время процедуры голосования в знак протеста.
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