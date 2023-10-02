Политолог: мы скоро увидим настоящее отношение Азербайджана к России

Сохранится ли при власти Баку в Карабахе памятник российским лётчикам; устроят ли азербайджанцы геноцид армян, не уехавших из республики; почему Турция — враг России, будет ли Азербайджан вступать в НАТО и останется ли Россия на Южном Кавказе, Pravda.Ru рассказал директор Института международных отношений "Сотрудничество", политолог Алексей Бычков.

Фото: https://donya-e-eqtesad.com/

— Алексей Николаевич, в Нагорном Карабахе есть памятник нашим вертолётчикам, которые погибли три года назад. Сохранится ли памятник при азербайджанцах, или они его снесут?

— Этот вопрос покажет как раз настрой Баку в отношении России. Если взять в целом геополитическую ситуацию в регионе, естественно, Турция никак не союзник России, скорее враг. Это все прекрасно понимают при всех заигрываниях Эрдогана. Азербайджан полностью подконтролен Турции, это часть большого протурецкого пространства, которое формируется вокруг России. Это тоже негативное явление, которое надо иметь в виду в будущем.

Руководство Турции, какое бы оно ни было — прозападное, протурецкое, никогда не будет пророссийским.

Когда была гражданская война в Турции, советская Коммунистическая партия помогала ей оружием, деньгами и многим другим. Благодаря этому Турция сохранила свою государственность под натиском Антанты и не была разорвана на куски, хотя уже была карта разделённой Турции, со сферами влияния всех стран Антанты. Мы помогли Турции. После этого турецкое руководство уничтожило всю верхушку Коммунистической партии Турции, которую она обещала сохранить и дать ей политическую возможность существовать. Вот так Турция соблюдает свои договорённости с Советским Союзом и Россией. Это вообще такой восточный подход к политике. Нужно понимать, что Турция союзником России ни в коем случае не является.

— Сейчас в Турции поднимается национализм, который угрожает армянам, в том же Карабахе. Будут ли азербайджанцы притеснять армян?

— Это не может повториться в том масштабе, как это было в начале XX века. Но, безусловно, национальная ненависть присутствует. Азербайджанские военные и военная полиция не будут относиться к армянскому населению как к азербайджанскому населению. Отношение во многом зависит от серьёзной воли руководства Азербайджана и от влияния Москвы на Баку.

Единственное, что есть хорошего между Россией и Азербайджаном, — это тёплые отношения Путина и Алиева. Пока они сохраняются, Азербайджан можно назвать нашим союзником в регионе, пусть и относительным. Мы всё это увидим в отношении памятника, в отношении армян в Карабахе.

Потому что один из пунктов договорённостей — это сохранение жилья, жизней и всего, что касается армянского населения. Увидим, как это будет на практике. Большинство армян не испытывают судьбу, а просто уезжают оттуда, к сожалению.

— Как вы думаете, Азербайджан будет делать попытки вступить в НАТО? Турция как партнёр, возможно, будет приглашать его туда.

— При Алиеве Азербайджан вступать в НАТО не будет. Потому что Алиев не заинтересован в этом. Во-первых, НАТО уже не тот, все это видят, и немногие стремятся в него вступать.

Но, может быть, это будет политическая карта для торгов с Москвой: мы не в НАТО, давайте нам то, это, пятое, десятое. Если там сменится руководство и будет лояльное, как сейчас в Армении, Западу, то вполне возможно, что как раз произойдёт вступление Азербайджана в НАТО. Но уже, скажем так, это долгосрочная перспектива.

— Каковы перспективы России на Южном Кавказе?

— Россия останется в регионе. Сфера первостепенных геополитических интересов России — страны постсоветского пространства:

Армения,

Азербайджан,

Грузия,

Прибалтика,

Средняя Азия,

Украина,

Белоруссия.

Россия оттуда никогда не уйдёт. Она может перестать участвовать в этих играх только тогда, когда прекратит своё существование как государство. Россия — один из ведущих геополитических игроков, поэтому заинтересована в том, чтобы расширять свои геополитические интересы, и чем дальше, тем лучше. Не военным путём, естественно, но усиление политического присутствия России явно будет, потому что эти страны сейчас в большинстве своём ориентируются на Запад, к сожалению.