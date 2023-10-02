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Инна Новикова

Политолог: Пашинян может повторить судьбу Зеленского

4:13
Мир » Бывший СССР

Правда ли, что конфликт в Нагорном Карабахе ещё получит своё продолжение и в каких бывших советских республиках Штаты будут разжигать новую войну против России, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой д. полит. н., профессор политологии МГУ им. Ломоносова, президент Академии политической науки Олег Шабров.

Политолог: Пашинян может повторить судьбу Зеленского
Фото: Оpenverse

— Олег Фёдорович, с 1 января Нагорный Карабах прекращает своё существование, оттуда уже выехало 90 тысяч человек. Президент Азербайджана рассказывает о проектах интеграции армянских жителей. И хотя градус ненависти все эти годы был огромный, но глава республики быстро подписал все нужные документы. Как вы считаете, действительно конфликт окончен?

— Конфликт в Нагорном Карабахе, возможно, удастся в какой-то степени притушить, просто в силу того, что армяне оттуда уйдут. Но, может быть, кто-то останется, и зерно конфликта может сохраниться.

Может возникнуть конфликт в Армении из-за действий Пашиняна, который запросто уступил Нагорный Карабах Азербайджану. Но стрелки, как всегда, будут переведены на Россию. На армян идёт целенаправленная пропаганда о том, что Россия не выполнила своих обязательств.

Как будут развиваться события в Нагорном Карабахе? В ближайшее время там станет тихо. Но память же остаётся у людей. Я не считаю, что это долгосрочное решение проблемы. Такие конфликты не забываются. Но в ближайшее время ситуация упростится из-за ухода населения. В Карабахе 120 тысяч жителей. Пашинян говорил, что они готовы принять 40 тысяч. Была информация, что 80 тысяч собираются туда уйти через Лачинский коридор. Всем не удастся уйти, азербайджанская сторона будет чинить препятствия. Да и тем людям, которые оттуда уйдут, надо обживаться на новых местах, разрываются связи, это тоже непросто.

— Пашинян же не сам принимает решения, за ним стоят американские кураторы. Они хорошо умеют воздействовать на аудиторию через соцсети и подавлять протесты, причём самыми жёсткими методами.

— Вы совершенно правы. Из-за влияния американских или транснациональных элит Пашиняна можно поставить в один ряд с Зеленским, он точно несамостоятельный. Он и к власти пришёл таким образом. Поэтому он не может изменить свою позицию, даже если захочет. Неизвестно, какие скелеты в шкафу против него есть. Чем грозит нам его несамостоятельность?

Думаю, что постепенно готовится вторая площадка для организации событий как на Украине. Рано или поздно украинский фланг выдохнется, а работать на ослабление России — задача останется. Пашинян — один из кандидатов для открытия второго фронта.

— Недавно службы безопасности Грузии заявили, что готовится переворот, чтобы Грузию тоже сделать горячей точкой. Но в Грузии правящая партия всё-таки прогрузинская, она не допустит этого.

— Но Грузию тоже можно раскачать. В нужный момент разогреть конфликт на почве того, что признали две бывшие территории Грузии:

  • Абхазию,
  • Южную Осетию.

— Молдавию ведь тоже пытались раскачать. Санду делала несколько заявлений по поводу Приднестровья, но потом Штаты всё спустили на тормозах.

— Всему своё время. Я не верю, что Запад отступится от России, потому что Россия, во-первых, помеха на пути к основному сопернику США — Китаю. Славу Богу, у России есть ядерное оружие, так просто нас не возьмёшь. Во-вторых, ресурсы. Сейчас идёт передел сфер влияния. Китай развивается быстро, ему нужны ресурсы. Значит, США должны делиться. Поэтому Россия здесь и как помеха, и как источник ресурсов — соблазн большой. Я думаю, что так просто Запад не отступит, некуда отступать.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы грузия армения молдавия олег шабров азербайджан никол пашинян нагорный карабах
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