Какие неприхотливые цветы можно посадить в саду?

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Цветы, которые выживут в любых условиях

1:41
Садоводство » Цветы

Для тех, кто только начинает заниматься садоводством, выбор цветов для посадки может быть довольно сложным. Однако, существует множество неприхотливых цветов, которые могут вырасти практически в любых условиях. Их уход не требует особых навыков и усилий, что делает их идеальным выбором для начинающих садоводов.

Цветы, которые выживут в любых условиях
Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из самых популярных и неприхотливых цветов является маргаритка. Этот прекрасный цветок может расти как на солнце, так и в полутени, и не требует особого ухода. Маргаритки цветут всё лето и являются прекрасным украшением сада.

Еще одним прекрасным вариантом являются лилии. Эти цветы могут расти в любом типе почвы и на любой экспозиции, будь то солнце или тень. Лилии также очень красиво выглядят и могут украсить любую клумбу.

Если вы предпочитаете цветущие кустарники, то хорошим вариантом будут сирень. Этот ароматный цветок может расти практически в любых условиях, от полного солнца до полутени. Сирень цветет в начале лета и придает саду приятный запах.

Также стоит обратить внимание на ромашки, ирисы, тюльпаны и гладиолусы – все они являются неприхотливыми растениями, которые могут украсить любой сад.

Важно помнить, что даже неприхотливые цветы требуют некоторого ухода, такого как полив, подкормка и удаление сорняков. Однако, даже при минимальном уходе, эти цветы могут прекрасно расти и цвести, украшая ваш сад на протяжении всего сезона.

Неприхотливые цветы для сада
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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