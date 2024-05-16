Дмитрий Медведев прокомментировал покушение на Фицо

Дмитрий Медведев — заместитель председателя Совета безопасности РФ, прокомментировал в телеграмм-канале покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.
Медведев считает, что покушению именно на прагматика Роберта Фицо не стоит удивляться, и оно связано с его здравомыслием и нежеланием своим гражданам "превращения в радиоактивный пепел".
"Удивительно ли, что впервые за десятилетия
покушение в Европе было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России? Кстати сказать, отнюдь не пророссийского. Просто прагматика и нерусофоба.
Конечно, нет. Р. Фицо, а я с ним общался в период с 2008 года, олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел. И конечно, целью стал он. Таких, как премьер Словаки, в Европе единицы. И им срочно надо заняться своей безопасностью".
Нападавшего Медведев охарактеризовал как маргинала, но в то же время как типичного представителя политической элиты Европы, то есть человека русофобских взглядов, ограниченного, с рабским мышлением.
"Да, совершивший нападение — лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь.
Но в его поступке квинтэссенция новой Европы — дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики. Европы мерзких дегенератов, не знающей своей истории".
Медведев полагает, что основной опасности подвергаются именно независимые политики, в то время как евробюрократам ничто не угрожает.
"Поэтому Макрон, Сунак, Шольц и Фон дер Ляйен могут пока не трястись за свои шкуры.
Пока."
Медведев пожелал Фицо скорейшего выздоровления и заявил о возможной угрозе европейским политикам со стороны украинских радикалов.
"А Роберту Фицо желаю поправиться как можно быстрее от тяжёлого ранения!
PS. Вот выяснилось, что преступник участвовал в антиправительственных митингах в Словакии. Он оскорблял власти и кричал: "Да здравствует Украина!".
Не удивлён совсем. Теперь сторонники бандеровцев пытаются убить и европейских лидеров. То ли еще будет!"
Роберт Фицо был тяжело ранен в ходе покушения, но его жизнь теперь вне опасности.
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