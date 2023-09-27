Представители космической компании Maxar впервые обнародовали спутниковые фотографии, на которых продемонстрирован массовый отъезд армян из Нагорного Карабаха.
Судя по снимкам, многие армяне решили покинуть регион на личных автомобилях. Как отмечает Reuters, на снимки попал Лачинский коридор, где зафиксированы автомобильные пробки из-за большого количества уезжающих граждан. Речь идёт о дороге, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению.
С 19 сентября наблюдается обострение обстановки в Карабахе. Ранее Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории этого региона, но на следующий день завершил мероприятия.
По информации правительства Нагорного Карабаха, в Армению выехали уже свыше 4,8 тысячи переселенцев. Армянское руководство пообещало обеспечить жильём всех граждан, которые не знают, где остановиться после эвакуации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.