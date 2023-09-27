Компания Maxar показала спутниковые снимки массового отъезда армян из Карабаха

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Представители космической компании Maxar впервые обнародовали спутниковые фотографии, на которых продемонстрирован массовый отъезд армян из Нагорного Карабаха.

Фото: Официальный сайт компании MAXAR

Судя по снимкам, многие армяне решили покинуть регион на личных автомобилях. Как отмечает Reuters, на снимки попал Лачинский коридор, где зафиксированы автомобильные пробки из-за большого количества уезжающих граждан. Речь идёт о дороге, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению.

С 19 сентября наблюдается обострение обстановки в Карабахе. Ранее Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории этого региона, но на следующий день завершил мероприятия.

По информации правительства Нагорного Карабаха, в Армению выехали уже свыше 4,8 тысячи переселенцев. Армянское руководство пообещало обеспечить жильём всех граждан, которые не знают, где остановиться после эвакуации.