Карабахский поток: Лачинский коридор из гуманитарного превращается в эвакуационный

1:24 Your browser does not support the audio element. Политика

По данным пресс-службы правительства Нагорного Карабаха, к 25 сентября, 12:00 (11:00 мск), в Армению выехали 4 850 переселенцев из Нагорного Карабаха. Известно, что данные о регистрации 3 900 человек уже обработаны, в то время как потребности ещё идентифицируются для 950 граждан, сообщает EADaily.

Фото: Оpenverse

Армянское правительство обеспечивает жильем всех граждан, у которых нет определённого места жительства. Процесс регистрации потребностей продолжается. Ранее сообщалось, что поток армян из Нагорного Карабаха через Лачинский коридор в село Корнидзор Сюникской области Армении продолжается, и по данным на 06:00 понедельника, в него въехало 2906 человек.

Всем гражданам, желающим переехать из Нагорного Карабаха в Армению, будет предоставлена возможность согласно информации от Информационного штаба непризнанной республики. В первую очередь в Армению переселяются те, кто был эвакуирован в результате военных действий и остался без жилья в Нагорном Карабахе.

Ранее, ещё в июле, до нынешней атаки Азербайджана на Нагорный Карабах, мы сообщали о требовании министра иностранных дел Австралии разблокировать Лачинский коридор.

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