Австралия настаивает на снятие блокады Латинского коридора по причине усугубления гуманитарной ситуации в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел государства Александер Шалленберг.
"Остается еще множество открытых вопросов, требующих обсуждения. Среди них есть один гуманитарный вопрос, который вызывает у нас большую озабоченность, — это блокада Лачинского коридора. Ей нужно положить конец".
Австралийский министр также поддержал идею провести переговоры между Ереваном и Баку при содействии ЕС и США с целью добиться всеми желаемого мирного соглашения. Шалленберг даже выдвинул Вену в качестве нейтральной территории для осуществления диалога между двумя конфликтующими сторонами.
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