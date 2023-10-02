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Антон Бакетов

Политолог: российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе

5:02
Мир

Конфликт в Карабахе завершился, но ситуация в Закавказье остаётся напряжённой. Покинут ли российские миротворцы Карабах в ближайшее время, зачем Китаю и Франции вмешиваться в политическую ситуацию в Закавказье, начнётся ли конфликт Ирана и Турции, Pravda.Ru рассказал военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Пётр Колчин.

Политолог: российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе
Фото: Официальный сайт Минобороны России

— Нагорного Карабаха как административного образования больше нет. В связи с этим какой статус у российских миротворцев?

— Да, геополитическая реальность Закавказья значительно преобразилась. Нагорно-Карабахский конфликт, который продолжался десятилетиями, фактически завершён. Азербайджанские силы достигли всех поставленных целей. И российский миротворческий контингент на данный момент обеспечивает безопасность жителей Карабаха. Наши миротворцы активно работают в регионе.

— Да, они активно работают, но тем не менее 70% жителей уже покинули Карабах. Ожидаете ли вы вывод российских миротворцев из Карабаха? С юридической точки зрения у них мало оснований там оставаться.

— Я бы не ожидал скорейшего вывода миротворцев из Карабаха. Контингент будет ещё сохранять там своё присутствие. Кстати, азербайджанская сторона этого не отрицает. Всё же процесс интеграции Нагорного Карабаха будет постепенным и непростым.

Российские миротворцы смягчат острые углы и не дадут разгореться межэтническим конфликтам. Обстановка в регионе очень напряжённая. Без посредников в лице России её не разрешить. Россия исторически являлась гарантом стабильности Закавказья и продолжает выполнять свою миссию.

— Во Франции проживает более 500 тысяч армян, у них влиятельная диаспора. В связи с этим Макрон пообещал поддержать армян. Какие шаги он будет предпринимать?

— Армянская диаспора во Франции очень сильна и влияет на общий политический курс страны. Поэтому Франция — одна из первых держав, которая признала геноцид армян, совершённый Турцией. В данном случае Франция может стремиться занять посредническую миротворческую функцию, следить за тем, чтобы права армян в Нагорном Карабахе не ущемлялись, и оказывать определённое давление на Азербайджан. С другой стороны, именно в контексте расширения сотрудничества Армении с Западом Франция будет играть не последнюю роль.

Закавказье, зажатое между Россией, Турцией, арабским миром и Ираном, становится очень интересной сферой, где могут реализовываться интересы многих государств.

— Зангезурский коридор, который необходим Азербайджану для транспортировки грузов в Нахичевань, проходит через Армению. Баку хочет взять его под контроль. Армян поддерживает Иран, а азербайджанцев — Турция. Запад втягивает их в новый вооружённый конфликт, чтобы столкнуть Иран и Турцию, потому что эти страны исторически друг с другом в натянутых отношениях?

— Турция и Иран — исторические соперники как по региональным принципам, так и по вопросам религии и этноса. Интересы этих государств в Закавказье всегда присутствовали, и они будут и дальше преследовать свои цели. Запад пытается давить на Турцию, дестабилизировать ситуацию в регионе, но у Турции свои интересы, связанные, в том числе, с Россией. Складывается интересная позиция, где есть интересы:

  • Запада,
  • Турции,
  • Ирана,
  • России,
  • Китая.

Многие из этих позиций совпадают, в первую очередь позиции Ирана и России, которые не желают эскалации на Ближнем Востоке. К ним присоединяется Китай, который рассматривает Ближний Восток и Закавказье в контексте своих больших планов.

— Китай здесь — игрок, который пока в тени, но имеет огромный вес, с учётом того, что Шёлковый путь для китайских товаров должен пройти через Лачинский коридор к морским портам Ирана. Это их давняя идея: возобновить Шёлковый путь, чтобы диверсифицировать торговлю. В связи с этим какую позицию займёт Китай?

— Чтобы транспортировать товары, услуги, объединять всё евразийское пространство, нужна стабильность, которая США в этом плане не выгодна. Поэтому Китай будет исходить из миротворческих инициатив и сотрудничать как с Россией, так и с Ираном и с Турцией. Но в большей степени, конечно, с Россией и Ираном. Все эти страны теперь состоят в БРИКС, исходят из смежных парадигм экономического развития, обеспечения национальной безопасности и национальных интересов. Поэтому стоит ожидать сближения России, Ирана и Китая по этому вопросу.

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран китай турция армения франция азербайджан нагорный карабах
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