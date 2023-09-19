Война в Карабахе была неизбежна. Что будет с миротворцами России?

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Азербайджан объявил о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Защитить себя армяне Карабаха смогут только сами. Россия, возможно, — в случае провала азербайджанского "блицкрига".

Фото: Youtube

Армения "осудила" "агрессию" Азербайджана в Карабахе

19 сентября министерство обороны Азербайджана сообщило, что начаты "антитеррористические мероприятия локального характера для восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики".

О проводимых "мероприятиях" ведомство проинформировало командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра, говорится в сообщении. Российская сторона заявляет, что это было сделано буквально за минуты до начала операции.

МИД Армении в своём заявлении "осудил" "агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха" и сообщил, что город Степанакерт, другие города и сёла региона подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана "под пустым предлогом уничтожения военных объектов".

Цель эскалации — подчинить население Нагорного Карабаха, считает МИД Армении. Он также призвал российских миротворцев и Совбез ООН принять меры для прекращения "агрессии Азербайджана".

У России связаны руки позицией Пашиняна

Однако о какой агрессии идёт речь, если премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, и давал понять, что готов на этой основе урегулировать отношения между двумя странами. У России была позиция побороться за особый статус Карабаха, но Пашинян перечеркнул эти усилия.

"Дело не только в результатах последнего конфликта, дело ещё в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своём пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге", — сказал президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), объясняя позицию Москвы.

Путин рассказал, какие теперь у Азербайджана претензии к РФ.

"А если так, говорят нам (в Баку), то вы теперь все вопросы, если хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну а чего нам сказать? Здесь сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана", — отметил Путин.

Запад не пойдёт против Баку

Поэтому помочь Нагорному Карабаху могут только сами карабахцы. Армения уже дистанцировалась от нового конфликта. Там заявили, что "подразделений армянской регулярной армии в Нагорном Карабахе нет и что на границах Армении обстановка спокойная".

Запад тоже не отреагирует санкциями, если операция не выйдет за приделы непризнанной республики.

Военные операции Азербайджана против Нагорного Карабаха должны быть немедленно прекращены, написал президент Европейского совета Шарль Мишель в соцсети.

"Сегодня мы получаем ужасные новости из бывшего Нагорно-Карабахского региона. Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы стал возможен реальный диалог между бакинскими и карабахскими армянами", — написал Мишель.

То есть признаётся "территориальная целостность Азербайджана". Кроме того, Азербайджан помогает ЕС заместить российские энергоресурсы, какая уж тут помощь Армении. Помогут ли ей американцы? Ни в коей мере не помогут, идущие военные учения с Арменией — это опять же против РФ, а не Азербайджана.

Миротворцы РФ могут стать заложниками ситуации

Остаётся вопрос о том, как поведут себя российские миротворцы. Они могут быть втянуты в военные действия, если у Баку не получится победоносного "блицкрига" по взятию Степанакерта. Тогда придётся реагировать России, особенно если миротворцы попадут под перекрёстный огонь.

Другими словами, ближайшие часы-дни будут определять дальнейшее развитие ситуации.

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